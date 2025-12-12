Sateliot propone a la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, como consejera independiente

Las claves nuevo Generado con IA Sateliot propone a Meritxell Batet, expresidenta del Congreso de los Diputados, como consejera independiente, pendiente de ratificación por la Junta de Accionistas. La incorporación de Batet responde al Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, fortaleciendo transparencia e independencia en la toma de decisiones. José María García Orois, director de Desarrollo de Negocio de la SETT, será observador en el consejo tras la inversión estatal en Sateliot. La SETT y Sepides controlan conjuntamente el 18,7% del capital de Sateliot, consolidando la presencia institucional del Estado en la compañía.

El Consejo de Administración de Sateliot ha acordado hoy proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento de la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, como consejera independiente, cuya designación se someterá a ratificación en la última semana del año.

Igualmente, la compañía ha tomado conocimiento de la designación de José María García Orois como observador del consejo en representación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), donde es director de Desarrollo de Negocio.

Según indica la compañía de satélites, la incorporación de Batet como consejera independiente se enmarca en el Código de Buenas Prácticas del Gobierno Corporativo, contribuyendo al fortalecimiento de los principios de transparencia, rigor institucional e independencia en la toma de decisiones.

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, donde fue profesora de Derecho Constitucional, Batet se incorpora con un perfil de marcado peso institucional, académico y estratégico.

Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública —fue ministra de Política Territorial y Función Pública (2018–2019) y presidenta del Congreso de los Diputados (2019–2023)—, además de experiencia en gobierno corporativo en el sector privado como consejera independiente de Ebro Foods.

Por otro lado, la entrada de José María García Orois como observador se enmarca en el refuerzo del núcleo accionarial de Sateliot, tras la inversión de 13,8 millones de euros realizada por la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT) en la Serie B de financiación, por valor total de 70 millones de euros, cerrada el pasado marzo.

Con un 16,3% del capital, la SETT consolida, junto a Sepides (2,4%), la presencia institucional del Estado en la compañía, que alcanza así el 18,7%. A este bloque se suma el respaldo de socios industriales y financieros como Indra, Cellnex, Global Portfolio Investments y el fondo especializado en defensa Hyperion Fund.

Ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y MBA por EAE Business School, García Orois aporta un perfil técnico y estratégico de alto nivel, avalado por una extensa trayectoria en consultoría tecnológica y en la gestión de proyectos de innovación.

Actualmente, dirige el área de Desarrollo de Negocio de la SETT, desde donde lidera inversiones en tecnologías consideradas estratégicas.