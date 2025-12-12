Países Bajos adquiere a Rheinmetall el sistema de defensa aérea Skyranger 30

Las claves nuevo Generado con IA Países Bajos ha firmado un contrato con la alemana Rheinmetall para adquirir el sistema de defensa aérea Skyranger 30, valorado en más de diez millones de euros. El acuerdo incluye la entrega de las primeras unidades a finales de 2028 y finalizará en 2029, aunque no se ha especificado la cantidad de sistemas comprados. El Skyranger 30 destaca por su modularidad, capacidad de adaptación a diferentes entornos y eficacia frente a drones y amenazas aéreas de corto alcance. El proyecto fomentará la cooperación industrial entre ambos países y parte del valor añadido se generará en territorio neerlandés, impulsando la economía y la transferencia tecnológica.

El Ministerio de Defensa neerlandés ha cerrado un contrato con la empresa alemana Rheinmetall para el suministro del sistema Skyranger 30, una de las plataformas móviles más avanzadas del mercado para la protección contra amenazas aéreas de corto alcance.

El acuerdo, valorado en más de diez millones de euros, contempla la entrega de las primeras unidades hacia finales de 2028 y la finalización del programa un año después, a finales de 2029. Desde la compañía germana no han especificado el número de sistemas comprometidos.

El proyecto no solo fortalecerá la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas neerlandesas, sino que también impulsará la cooperación industrial entre ambos países. De hecho, una parte significativa del valor añadido se generará localmente en territorio neerlandés, lo que refuerza el compromiso con la economía nacional y la transferencia tecnológica.

El Skyranger 30 se distingue por su diseño modular y su capacidad de adaptación a distintos entornos operativos. Su arquitectura combina una torreta estándar de defensa aérea con un montaje inferior, lo que permite instalarlo tanto en vehículos blindados de apoyo al combate como utilizarlo en configuraciones estacionarias.

El pedido de Amsterdam incluye además nodos de control táctico, plataformas de transporte para despliegue fijo, integración en la arquitectura nacional de defensa aérea, simuladores de aula y un completo paquete logístico de apoyo.

Este sistema destaca por su equilibrio entre movilidad, precisión y poder de fuego. Su torreta alberga un cañón revólver KCE de 30 mm x 173, acompañado de sensores avanzados y un radar de seguimiento que garantiza detección y neutralización rápidas.

Gracias a su munición de explosión programable, el Skyranger 30 resulta especialmente eficaz frente a drones y otras amenazas pequeñas, cada vez más comunes en los conflictos modernos. Además, su diseño contempla la incorporación futura de misiles guiados tierra-aire, ampliando su versatilidad y capacidad de respuesta.

Oliver Dürr, director general de Rheinmetall Air Defence, ha calificado este contrato como "una muestra de confianza" y ha destacado que la configuración elegida por Países Bajos, capaz de operar tanto en movimiento como en posición fija, "es única hasta la fecha". Además, ha adelantado que otro país de la OTAN ya ha mostrado interés en adoptar una versión similar.