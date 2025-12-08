Tierra se inclina por un obús sobre camión para el ATP Ruedas mientras Defensa agiliza su firma antes de 2026

El proyecto enfatiza la nacionalización y comunalidad de componentes, así como el desarrollo de variantes para artillería de costa y el uso de municiones avanzadas, contribuyendo a la industria y empleo nacional.

El programa contempla la adquisición de 86 obuses, 86 vehículos de municionamiento, vehículos de recuperación y mantenimiento, y diversos equipos y simuladores, con un presupuesto de 2.219 millones de euros.

El nuevo sistema busca ofrecer fuego indirecto de largo alcance, alta movilidad, automatización y menor necesidad de tripulación, cumpliendo los estándares modernos de combate.

El Ministerio de Defensa apuesta por un sistema de artillería ATP Ruedas sobre camión, favoreciendo el Rheinmetall HX3 en configuración 10x10 como plataforma principal.

Los obuses autopropulsados M109 españoles tienen los días contados. El Ministerio de Defensa cuenta con dos programas para llevar a cabo su sustitución con modelos de cadenas —ATP Cadenas— y ruedas —ATP Ruedas—, que afrontan sus últimos días antes de la firma.

Según informó EL ESPAÑOL de fuentes del programa, el favorito de la UTE formada por Indra y EM&E (Escribano) para el ATP Cadenas es el obús K9 Thunder de la surcoreana Hanwha Defence.

Un proyecto en el que se incluye la transferencia tecnológica completa y que tendrá un proceso de nacionalización de la plataforma.

Continuando con los obuses autopropulsados, el segundo programa que ya se cuece en los despachos de Indra, EM&E y el Ministerio de Defensa es el del ATP Ruedas.

Tal y como ha podido conocer este periódico, la intención de Defensa, junto al Ejército de Tierra, es disponer de un sistema de artillería sobre camión y no sobre una barcaza blindada.

Este hecho, que viene como preferencia desde el Ejército de Tierra, saca de la lista de candidatos a un buen número de modelos de obuses sobre ruedas que hay actualmente en el mercado.

El objetivo con la incorporación de estos vehículos es "dotar de un sistema de fuego indirecto de largo alcance que cumpla con los estándares necesarios en el combate del siglo XXI", según explican desde Defensa.

"Este sistema, además de proporcionar mayor nivel de movilidad y alto grado de automatismo, permitirá minimizar la tripulación y el tiempo de respuesta", apuntan.

Asimismo, el proyecto al completo consta de un total de 86 obuses, 86 vehículos de municionamiento, 14 dedicados a la recuperación y 7 para labores de mantenimiento. Además, también recoge otros equipos de mantenimiento y simuladores.

La cartera de Margarita Robles deberá firmar el programa antes de finalizar el año como parte del compromiso de gasto con la OTAN.

Además, se trata de uno de los requisitos que el propio Gobierno aplicó a los Programas Especiales de Modernización (PEM) cuando los anunció el pasado abril.

En anteriores Consejos de Ministros, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha ido articulando las prefinanciaciones que se aplican a algunos de los PEM y aprobando el gasto, pero la firma de la inmensa mayoría de los programas no se ha producido.

Se trata, por tanto, de una situación que deberá agilizarse y resolverse con relativa urgencia en los pocos días hábiles que quedan de este 2025.

Fuentes del sector apuntan a este medio que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), dependiente de Defensa, se encuentra trabajando a contrarreloj para poder rubricar y adjudicar, finalmente, los PEM a las empresas.

Vehículo alemán

Las fuentes del programa ATP Ruedas consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que el Rheinmetall HX3 es el vehículo actualmente mejor valorado para el programa.

Se trata de un desarrollo que emplea una plataforma modular que permite configuraciones desde 4x4 a 10x10. Sin embargo, la elección del Ejército de Tierra se inclina actualmente por la disposición 10x10.

"Ahora mismo, la mejor opción es MAN", han afirmado las mismas fuentes. Esta marca de camiones es la que usa Rheinmetall como base para el HX3 antes mencionado.

Obús HX3 Rheinmetall

Dentro de la mencionada UTE, Indra será la encargada de la plataforma, mientras que EM&E se centrará en el módulo de artillería. El programa tiene un presupuesto de 2.219 millones de euros.

En cualquier caso, la intención es conseguir el máximo nivel de nacionalización posible, siguiendo los pasos del ATP Cadenas, pero teniendo en cuenta que se trata de un programa menor tanto en unidades como en presupuesto.

Lo que también tomará el Ruedas del Cadenas será el módulo de artillería. "Serán muy similares", apuntan, aunque con las diferencias propias de estar integradas en plataformas diferentes.

Un concepto que desde Defensa se lleva impulsando desde los últimos meses es el de comunalidad. La guerra en Ucrania ha demostrado que se trata de un pilar fundamental para el sostenimiento de los vehículos desplegados y un factor diferenciador a la hora de tejer la red logística de campaña.

La elección de la plataforma alemana debe responder a las necesidades identificadas por el Ejército de Tierra que deben contar con "protección blindada y movilidad táctica alta" en este próximo vehículo.

También debe integrar un obús moderno "con sistema de recarga automatizada, gestión de fuego y tiro en red", así como un sistema de dirección y control de tiro que incluya mando y control, navegación inercial y satélite, comunicaciones seguras y conexión con sensores externos.

Rheinmetall HX3 Rheinmetall

Asimismo, desde el Ministerio se apunta al desarrollo de una "variante para el tiro sobre objetivos navales en movimiento en su rol de Artillería de Costa".

"Este proyecto, de gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuirá al incremento de capacidades en el diseño y desarrollo de este tipo de sistemas, además de permitir la generación de empleo cualificado en distintas regiones de España", según recoge el Real Decreto donde se referencia al ATP Ruedas.

También destacan que permitirá disponer de sistemas de gran potencia de fuego, con alcances superiores a los 40 kilómetros, autonomía topográfica y balística o movilidad y protección similar a las unidades apoyadas, entre otras cualidades.

En cuanto a la parte de artillería, "el uso de diferentes tipos de municiones, tanto convencionales como municiones guiadas, de alcance extendido o cualquier otro tipo de munición de nueva generación facilitará alcanzar los resultados deseados con mayor precisión".