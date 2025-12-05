España mejora su capacidad de detectar aviones furtivos, drones y misiles balísticos con un nuevo radar en Lanzarote

El Ejército del Aire y del Espacio cuenta oficialmente desde este viernes con un nuevo radar Lanza 3D LRR, diseñado por Indra, para controlar los cielos de España. Este sistema ha sido instalado en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 22 (EVA 22), ubicado en la isla de Lanzarote, y desde allí supervisará todo lo que entra y sale del espacio aéreo español.

El nuevo radar fijo, operativo desde el pasado 4 de noviembre, reemplaza al Alenia RAT-31 SL/T, de origen italiano, que estuvo en servicio desde 1998 hasta mediados de 2024. Desde la fuerza aérea señalan que esta sustitución supone ampliar las actuales capacidades de detección, dado lo avanzada de la tecnología desarrollada por la compañía que lidera Ángel Escribano.

"El Lanza aumenta las probabilidades de detectar aquellas naves que tienen una firma radar más baja, ya sea por tamaño o por cierta característica del fuselaje, respecto a las que teníamos anteriormente", ha afirmado a EL ESPAÑOL el jefe del EVA 22, comandante Tanausú Guglieri.

Por su parte, Indra va más allá en los elogios a su radar. La tecnológica asevera en su web que los Lanza 3D LRR destacan por su elevada capacidad de percibir a larga distancia todo tipo de aeronaves en vuelo, incluyendo los cazas de quinta generación que incorporan las tecnologías de baja detectabilidad. A su vez, la compañía asegura que localiza con precisión sistemas remotamente tripulados y misiles balísticos tácticos.

El grueso de los 13 EVA que posee el Ejército del Aire para cumplir con su misión permanente de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo están equipados con este radar de Indra. En 2020, el Ministerio de Defensa aprobó una inversión de 120 millones de euros destinada a la compra de un radar móvil Lanza LTR-25 (también de Indra) y otros cuatro LRR, estos últimos para su integración en los EVA que todavía empleaban el modelo italiano: EVA 2, 5, 12 y 22.

Personal del Ejército del Aire y de Indra en el EVA 22 EA

De estos, solo el EVA 2, ubicado en Villatobas (Toledo), y -ahora- el EVA 22 operan el LRR a día de hoy. Ante la consulta de este medio, la fuerza aérea española ha señalado que el EVA 5, en Alcoy (Alicante), brinda servicios con el LTR-25 incluido en el acuerdo entre Defensa y la multinacional española hasta que comience a funcionar el radar fijo que le corresponde.

Una vez que esto suceda, el LTR-25 -gestionado por el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA)- se trasladará al EVA 12, ubicado en Espinosa de los Monteros (Burgos), para repetir el mismo proceso. Desde el Ejército del Aire no han podido precisar el estado de los trabajos de integración del LRR en el EVA 5. Indra ha rechazado participar en este artículo.

Más de un año de trabajos

El proceso de recepción del nuevo radar en Lanzarote comenzó con la incorporación, en agosto de 2024, de un radar móvil Lanza-T, con el que el EVA 22 ha brindado servicios de manera provisional hasta la introducción del LRR. La llegada de este sistema móvil permitió iniciar el desmontaje del antiguo Alenia RAT-31. Todo este procedimiento debió hacer frente a los desafíos propios de un territorio insular.

"Ha sido muy laborioso, no solo por el montaje y desmontaje sino por todo el hándicap que tiene transportarlo hasta aquí. Encima Lanzarote no es la isla principal de la provincia. Ha sido una labor logística importante, tanto el traer el radar nuevo, llevarse las piezas del antiguo, como ahora lo será llevarse el radar Lanza que teníamos de apoyo", ha señalado Guglieri.

Radar Lanza-T instalado de manera provisoria en el EVA 22 EVA 22

En este sentido, Indra ha sellado esta semana un acuerdo con la empresa zaragozana Lecitrailer para incorporarla como fabricante de shelters y espinas para sus radares y sistemas de mando y control, lo que facilitará el transporte de estas estructuras.

Además, el comandante ha detallado que para la entrada en funcionamiento del Lanza-T provisorio se debió adecuar la explanada donde se colocó, y anclarlo bien al terreno para que soportase los fuertes vientos y demás inclemencias climáticas del archipiélago. El EVA 22 se erige sobre el punto más alto de Lanzarote, en la localidad de Haría, a 672 metros sobre el nivel del mar.

Asimismo, para retirar el sistema italiano se procedió a desmontar el radomo, la estructura esférica con la que cuentan todos los EVA y que están destinadas a proteger los radares. En cuanto a la instalación del nuevo LRR, esta empezó en septiembre de 2024 y concluyó en el primer semestre de este año. Desde entonces ha sido sometido a distintas pruebas para corroborar su correcto funcionamiento.

Guglieri ha subrayado que las virtudes del Lanza 3D LRR no se limitan únicamente a sus capacidades de detección. "A nivel mantenimiento, ganamos muchísimo en espacio y en número de piezas. El Alenia era un sistema muy antiguo, necesitaba refrigeración y todo su sistema mecánico era mucho más tosco, complejo y se tenía que reparar mucho más".

El radar de Indra, ha destacado el militar, posee un software que detecta, identifica y alerta con antelación cuando uno de los componentes está por fallar, lo que permite un sostenimiento preventivo de todo el sistema. Así, "el trabajo de mantenimiento sobre el nuevo radar va a ser bastante más liviano".

El jefe del EVA 22 ha destacado que la unidad trabaja 24 horas para asegurar que Lanza 3D LRR emita datos a los centros de control. "Somos 69 personas y la razón de ser de todos, desde la gente que está en la planta de energía hasta la que está en transporte, seguridad, mantenimiento o en cocina, es que el radar funcione".