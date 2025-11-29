Canarias ultima la llegada de los Eurofighter: "Es una época de transición que nos exige un poco más de esfuerzo"

La base aérea de Gando (Gran Canaria) se encuentra inmersa en un periodo de grandes cambios. El Ala 46 del Ejército del Aire y del Espacio ultima la renovación de la totalidad de su flota de aeronaves, compuesta de tres sistemas distintos, a partir del próximo verano, en un proceso que se prolongará por varios años.

Los aviones de combate F-18 serán los primeros en ser sustituidos en la medida de que los Eurofighter Tranche 3 vayan llegando a la base insular, lo que ocurrirá a partir de julio de 2026 y se completará en 2027. Los cazas que aterrizarán en Canarias provendrán del Ala 14 de Albacete, que a su vez reemplazará sus propias unidades por las del Tranche 4 que Airbus está construyendo actualmente en Getafe (Madrid), en el marco del programa Halcón I.

En total, a Gando llegarán 20 Eurofighter. "Desde abril de este año empezamos a mandar a los pilotos de F-18 a hacer su curso de Eurofighter en la Península, en el 113 Escuadrón de Morón de la Frontera (Sevilla)", ha explicado a EL ESPAÑOL el jefe de la base canaria y del Ala 46, coronel Bayardo Abós Álvarez-Buiza.

"Una vez acabado el curso, se quedan volando en las unidades de Eurofighter peninsulares con la idea de que, en el verano, regresen para acá ya con experiencia y horas de vuelo", ha señalado Abós. "Tengo mucho personal formándose y me queda menos gente aquí, en el Ala, trabajando en el día a día. Es una época de transición que nos exige un poco más de esfuerzo".

El arribo de los Eurofighter no solo implica adiestrar a los aviadores que van a pilotarlos sino también al personal responsable de su mantenimiento. Al respecto, el coronel ha detallado que varias tandas de mecánicos ya han sido instruidos y que a principios del próximo año será el turno de las restantes.

El jefe del Ala 46, coronel Bayardo Abós EA

"Al estar tan lejos de la Península, tenemos que tener la capacidad de mantener nuestras aeronaves. La idea es ser autónomos y autosuficientes con personal capacitado para acometer las reparaciones que vayan siendo necesarias en el día a día", ha resaltado el jefe del Ala 46.

Asimismo, se están llevando a cabo algunas reformas en las infraestructuras de Gando. Por ejemplo, la adecuación de los hangares para que quepan los Eurofighter, dado que la altura de su cola es mayor que la de los actuales F-18.

"Otro de los trabajos está relacionado con la corriente que lleva el avión. Aunque son parecidas, pero el amperaje del Eurofighter es un poco diferente al del F-18 por lo que es preciso cambiar la instalación eléctrica y adaptarla al nuevo avión", ha detallado Abós.

"Y luego, lo más importante de todo, es que el F-18 se diseñó para ser un avión embarcado y está muy bien preparado para el tema de la corrosión marina, el Eurofighter no. Entonces, hay que acondicionar los hangares para hacerlos prácticamente estancos", ha afirmado el coronel.

Caza F-18 del Ala 46 EA

En este sentido, el militar ha señalado que el ambiente de las Islas Canarias afecta mucho a las aeronaves, lo que obliga a lavarlas con agua dulce "prácticamente después de cada vuelo o dos veces por semana para quitarles todo el salitre del mar y todo el polvo volcánico".

Abós ha destacado que todas estas obras ya han comenzado, no obstante, ha admitido que "van con un pelín de retraso". "Hay muchas infraestructuras en la base que hay que cambiar y esto se alargará unos cuantos años, pero sí llegaremos a tiempo para operar de manera autónoma el verano del año que viene", ha asegurado.

Un salto cualitativo

La incorporación del Eurofighter implicará un salto tecnológico en las capacidades del Ala 46. "El F-18 que tenemos aquí, de la versión Alfa, no ha sufrido la revisión de media vida (MLU) mediante la que a los F-18 peninsulares se les han puesto sistemas más modernos. La base ya necesitaba tener un sistema de armas más potente y el Eurofighter tiene un radar que ve mucho más lejos que el del F-18 y una panoplia de armamento mucho mayor", ha explicado el coronel.

Pese a la antigüedad de los aparatos de origen estadounidense, Abós ha destacado que los F-18 continúan cumpliendo con su misión allá en Canarias con la misma eficacia con la que la vienen realizando desde 2001, año en el que se produjo su incorporación al Ala 46.

"Eso no quita que, con el curso del tiempo, lógicamente haya que ir modernizando nuestros sistemas de arma. Hay que poner aquí en Gando al Eurofighter con todas sus capacidades", ha insistido.

La baja de los F-18 se está dando paulatinamente. "Hemos dado de baja este año ya tres aeronaves y, entre enero y julio del año que viene, seguiremos con otras tres o cuatro para, al final, quedarnos con un número pequeño de aviones", ha detallado el militar.

El plan del Ejército del Aire es que, una vez fuera de servicio, los F-18 canarios se manden a la Península, a las bases de Zaragoza y Torrejón de Ardoz (Madrid), como apoyo a las unidades que continúan operando este modelo. "Incluso, si llegan a su límite de vida operativa, se baraja la posibilidad de que los aviones se desguacen y que todas sus partes y sistemas -motores, alerones y fly computers- se repartan para sostener la flota peninsular", ha señalado Abós.