Dinamarca refuerza su escudo aéreo con la adquisición del sistema NASAMS de Kongsberg por 500 millones de euros

Dinamarca moderniza su defensa aérea con la compra del sistema NASAMS, uno de los escudos antiaéreos de medio alcance más avanzados de la OTAN. El contrato, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Kongsberg Defence & Aerospace, asciende a 500 millones de euros (580 millones de dólares).

Según subrayó Eirik Lie, presidente de Kongsberg Defence & Aerospace, la incorporación del NASAMS permitirá a Copenhague “incrementar de forma significativa sus capacidades operativas y responder con mayor eficacia a las amenazas aéreas contemporáneas”.

El acuerdo, además, consolida la presencia del sistema en la región nórdica, donde varios países ya han adoptado esta solución conjunta de Kongsberg y Raytheon.

El NASAMS combina sensores y armamento de última generación de Raytheon —incluidos sus radares y misiles— con el Fire Distribution Center (FDC) y los lanzadores multivisión.

Su arquitectura modular permite emplear diferentes interceptores, desde el AIM-120 AMRAAM y su variante de mayor alcance AMRAAM-ER, hasta el AIM-9X Sidewinder, lo que dota al sistema de capacidad de combate tanto a corta como a media distancia.

Para Kjetil R. Myhra, vicepresidente ejecutivo de sistemas de defensa de Kongsberg, la decisión danesa confirma la posición del NASAMS como “la solución móvil integrada de defensa aérea de medio alcance líder en el mundo para los aliados de la OTAN”.

Una de las claves del éxito del NASAMS reside en su arquitectura abierta, que facilita la integración de nuevas tecnologías a lo largo de su vida útil. Esto permite adaptar el sistema a amenazas emergentes —como vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero o aeronaves de última generación— y ampliar sus capacidades hacia defensas de mayor alcance o incluso funciones antimisiles tácticas.

Gracias a su modularidad, el sistema puede configurarse para cubrir un amplio espectro de misiones: protección de infraestructuras críticas, defensa de fuerzas desplegadas o cobertura del espacio aéreo nacional frente a intrusiones.

Un nuevo usuario en la OTAN

Con este contrato, Dinamarca se convierte en el decimocuarto país que adopta el NASAMS y en el octavo dentro de la OTAN (España también cuenta con este sistema), reforzando la interoperabilidad con sus aliados y alineando su defensa aérea con un estándar que ya opera en Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

La adquisición confirma la tendencia creciente entre los países aliados a reforzar sus defensas antiaéreas ante un entorno estratégico marcado por la proliferación de misiles, drones y amenazas aéreas de baja firma.

Dinamarca también adquiere 1.000 camiones logísticos

Por otro lado, el Gobierno danés también ha anunciado la firma de un contrato marco con la alemana Rheinmetall MAN Military Vehicles para el suministro de hasta 1.000 camiones logísticos de las familias HX y TG destinados a sus Fuerzas Armadas.

El acuerdo incluye un primer pedido de más de un centenar de vehículos, valorado en una cifra de dos dígitos en millones de euros y contabilizado en el cuarto trimestre de 2025.

La adquisición forma parte del refuerzo de una brigada danesa de infantería pesada, con un calendario de entrega acelerado y las primeras unidades previstas antes de finales de 2027. El acuerdo incorpora además servicios de mantenimiento, repuestos y formación, así como una prórroga de cuatro años del contrato de sostenimiento de la flota actual.

El encargo supone el regreso de Dinamarca al grupo de usuarios de la familia HX y refuerza la presencia de Rheinmetall en el norte de Europa, consolidando al HX como camión táctico de referencia del Ejército Real Danés.