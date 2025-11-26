Cristina Abad (Navantia): "Vamos a construir muchos barcos en los próximos años, es un gran ejercicio industrial"

Cristina Abad, directora de Estrategia y Sostenibilidad de Navantia, aseguró este martes que en un escenario global marcado por la guerra en Ucrania y la inestabilidad estratégica, supone “un desafío, pero también una oportunidad” para reposicionar a la compañía como “actor tecnológico y soberano”.

En este contexto, la directiva de la compañía publica naval, aseguró, que en el marco del ambicioso plan de flota que afrontarán, “Vamos a construir muchos barcos en los próximos años y eso es un enorme ejercicio industrial, no solo para Navantia, sino para toda la industria española”.

Esa ventaja, subrayó, no es fruto de la casualidad, sino de un esfuerzo sostenido: “Hemos tenido la suerte de haber invertido durante años en prepararnos para afrontar un riesgo así. Hemos modernizado nuestros astilleros y mejorado los procesos productivos para que la construcción de los barcos sea más ágil y más rápida”.

La directora de Estrategia subrayó, durante una jornada organizada por PwC y Adalede, que la seguridad ya no se define únicamente por el acero o la ingeniería naval, sino que también se libra en el terreno digital.

“En un contexto como el actual, la ciberseguridad adquiere una relevancia crítica. Debemos incorporar e integrar estas tecnologías desde el diseño y el desarrollo de los sistemas de combate de nuestros buques”, afirmó.

En su opinión, uno de los grandes desafíos del sector naval de defensa es la cadena de suministro. Y, aquí recordó que su compañía trabaja con más de 2.400 empresas, “de las cuales un 80% son nacionales”, una cifra elevada pero aún insuficiente para alcanzar la autonomía estratégica que demanda Europa.

Sin embargo, puntualizó que “No debemos olvidar que hay elementos muy relevantes de nuestros barcos —sensores y armas—, que son la clave del barco de guerra, que todavía no son españoles. Ahí es donde tenemos que invertir, tanto las empresas como Europa”, advirtió.

Al abordar la cuestión de la soberanía nacional y el papel de la industria colaboradora, Abad señaló la importancia de fortalecer la cadena de suministro.

“Tenemos que conseguir integrar a todas esas empresas, a todas esas pymes, en la carrera de suministro de las que nos llamamos empresas tractoras”, afirmó.

Explicó que muchas pequeñas y medianas empresas aspiran a incorporarse al sector naval de defensa, pero carecen de una orientación clara que les permita identificar dónde dirigir sus inversiones.

“Esta misma semana, en Andalucía, varias empresas me preguntaban cómo acceder a los programas, dónde deben invertir en innovación, cómo y de qué manera hacerlo. Necesitamos mecanismos canalizadores, y las administraciones deben ayudar”, recordó.

Talento especializado: un déficit creciente

El impulso industrial también está tensionando el mercado laboral. “Tenemos una escasez de talento especializado, una carencia que ya veníamos identificando desde hace años”, explicó. Ante ello, reclamó una estrategia conjunta entre empresas, administraciones, universidades y centros de FP para formar perfiles técnicos capaces de sostener el nuevo ciclo inversor.

Para afrontar este escenario, Navantia ha acelerado su modelo de innovación. “Nos hemos tenido que reinventar”, aseguró Abad. “Hemos creado un área específica, Monodomo, donde aislamos los desarrollos de TRL (niveles de madurez tecnológica) más bajos, que necesitan mucha más velocidad que la innovación tradicional, que es más lenta”.

La ejecutiva destacó que esta nueva estructura está permitiendo avanzar proyectos con gran agilidad: “Veo cómo sacan proyectos y los mueven con rapidez, y es impresionante”.

Uno de los cambios más significativos ha sido la integración de drones en el diseño de buques. “Antes ni se nos había ocurrido. Pero viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, es fundamental. Coincido plenamente: tenemos que cambiar la manera de innovar y ser mucho más ágiles”.

Anticipar riesgos y reforzar alianzas

Abad concluyó que el nuevo ciclo inversor en Defensa exige a España anticiparse y fortalecer sus capacidades industriales: “Debemos anticipar riesgos, invertir en innovación y reforzar alianzas para no perder soberanía en las capacidades más críticas”.