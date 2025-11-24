El EMAD elige a Hisdesat para proporcionar imágenes satélite al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Estas capacidades permitirán a las Fuerzas Armadas mejorar la adquisición de blancos y cumplir con requisitos internacionales, facilitando el uso de armamento guiado y la colaboración en el marco de la OTAN y la UE.

El contrato incluye también herramientas de georregistro para imágenes de satélite y de drones MQ-9, así como capacidades avanzadas de reconstrucción 3D y precisión en la localización de objetivos.

Hisdesat actuará como intermediario con la empresa estadounidense Maxar, proporcionando acceso a una biblioteca global de imágenes satelitales y a nuevas instantáneas bajo demanda, con tiempos de entrega menores a 24 horas.

El EMAD ha adjudicado a Hisdesat un contrato de 1.652 millones de euros para suministrar imágenes satelitales de alta resolución al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Las imágenes satelitales llevan décadas siendo una de las principales fuentes de información de los servicios de inteligencia. Contar con una biblioteca nutrida y acceso a las instantáneas más recientes es clave para proteger la seguridad nacional y los intereses del país.

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, ha adjudicado a Hisdesat un contrato para el suministro de imágenes de muy alta precisión, resolución y alta capacidad de respuesta.

La licitación tiene un presupuesto base de 1.652 millones de euros, con una vigencia de un año y se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado a finales del pasado mes de julio.

Centro de control de satélites Maxar

El objetivo es el de proporcionar al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) una biblioteca de imágenes comercialmente disponibles y acceso a nuevas instantáneas actualizadas a demanda.

En este caso, Hisdesat actuará como un intermediario con la compañía estadounidense Maxar, proporcionando también cierto soporte.

Esta última, que ya brindaba un servicio equivalente a través de la empresa Amper, ha sido seleccionada por el EMAD como proveedor de cabecera en la rama comercial.

Maxar es una de las compañías más importantes del mundo en el sector de imaginería satelital y cuenta tanto con clientes institucionales como con otras compañías privadas para elaborar productos de inteligencia.

Con este contrato, el CIFAS contará con "imágenes de nueva programación y de catálogo no clasificadas, al objeto de satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas", según explican en el contrato.

El EMAD también asegura que permitirá cubrir los "compromisos internacionales adquiridos por España en el marco de la OTAN y la Unión Europea".

Proporcionará un acceso a un archivo de imágenes globales de muy alta resolución y de reciente adquisición, permitiendo la descarga de instantáneas de cualquier punto del planeta en un tiempo menor a 24 horas.

Asimismo, requieren que el servicio se preste con "alta flexibilidad y tiempo de respuesta para hacer frente a las necesidades de imágenes del JEMAD", principalmente en escenarios de crisis, conflictos y ante emergencias nacionales.

Satélites de Maxar Maxar

La documentación apunta a la necesidad de contar con imágenes en las bandas del espectro visible, el infrarrojo cercano y radar.

El contrato también recoge la necesidad de implementación de una herramienta de georregistro para imágenes satelitales y aquellas obtenidas por el dron MQ-9, nombre comercial del dron Predator-B que actualmente opera el Ejército del Aire y del Espacio.

Adquisición de blancos

Relacionado con esto último, una de las características que requiere el Estado Mayor de la Defensa en el contrato otorgado a Hisdesat está relacionado con las municiones de precisión.

"Las imágenes satelitales no se utilizan solamente para ver dónde hay tanques, aviones o cómo se mueven las tropas", ha afirmado a EL ESPAÑOL una fuente experta en tecnología satelital.

Con esas imágenes "se pueden reconstruir escenarios en tres dimensiones, gracias a los cuales se obtiene información de localización precisa".

La precisión conseguida sirve para la adquisición de objetivos y blancos —lo que se denomina en inglés targeting— para el posterior uso de armamento, como misiles o bombas guiadas.

El 14 de febrero de 2022, la Herramienta de Apoyo al Targeting (HAT) fue declarada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa como necesidad de oportunidad para poder cumplir con el requisito impuesto por EEUU para poder acceder a cualquier proceso de obtención de munición guiada.

Entre finales de ese mismo año y la primera mitad del 2023, el Ministerio de Defensa fue avanzando en la certificación de capacidades y tecnologías, pero las Fuerzas Armadas necesitan contar con un proveedor de imágenes de alta resolución para completar el proceso.

Con la utilización de imágenes de Maxar, el CIFAS accede a un archivo de modelos digitales de superficie de muy alta resolución (aproximadamente 0,5 metros) y de alta precisión (menor a 3 metros).

También contarán con una herramienta para corregir dichas imágenes y archivos de vídeo grabados por drones, garantizando igualmente una precisión menor o igual a 3 metros.

Predator B español Ejército del Aire y del Espacio

En la documentación se refleja que el error de localización es de categoría I, lo que significa un error circular menor de 6 metros y errores circulares, esféricos y verticales con un 90% de confianza.

"Los estadounidenses solo tienen certificada esa categoría para utilizar cierto tipo de herramientas y de flujos de trabajo", apunta la misma fuente.

Con la incorporación de esta capacidad, España podría entonces acceder a cierto tipo de armamento de fabricación estadounidense, en particular munición aire-superficie y superficie-superficie.

ATD

Todos los requisitos se recogen en la documentación de Advanced Target Development (ATD), que Estados Unidos publicó en 2020 y que tiene como objetivo permitir el "empleo responsable y eficaz" de la munición.

La primera es la medición de coordenadas (TCM, en sus siglas en inglés) del objetivo para la generación de puntos geográficos con la precisión necesaria para el uso eficaz de armas de guiado por coordenadas.

Según recogen, la TCM "consiste en la medición de un elemento o ubicación para determinar la latitud, longitud y elevación absolutas de un objetivo".

La segunda es el análisis del armamento, que proporciona la capacidad de predecir el tipo y la cantidad de un tipo particular de arma necesaria para lograr un nivel específico de daño al objetivo.

En este apartado, desde Estados Unidos señalan la consideración de los efectos de la vulnerabilidad del objetivo, los mecanismos de daño de la ojiva, los errores de despliegue, los criterios de daños y la fiabilidad del arma.

El tercer pilar que rige el ATD es la estimación de daños colaterales (CDE). Esta medida proporciona la capacidad de estimar el potencial de daños colaterales resultantes del ataque al objetivo y condiciona la toma de decisiones sobre la selección del mismo.