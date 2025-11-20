El Ejército de Tierra apuesta por un uso "ético" de la IA y siempre bajo supervisión humana: "Va a estar en todos los procesos"

Las consultoras prevén un crecimiento del 28,9% en sus ingresos en defensa y ciberseguridad en 2025, alcanzando los 1.450 millones de euros, impulsados por la transformación digital y la demanda de tecnologías avanzadas.

Expertos del sector defienden la incorporación de la IA en defensa, pero alertan sobre la necesidad de regulación y el mantenimiento del valor humano en la toma de decisiones.

La IA ya es fundamental para procedimientos logísticos militares, especialmente en logística predictiva y mantenimiento, permitiendo anticipar fallos y optimizar la cadena de suministro.

El Ejército de Tierra apuesta por el uso ético de la inteligencia artificial (IA), asegurando que siempre estará bajo supervisión humana y respetando los valores tradicionales de la institución.

Para el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), teniente general Raimundo Rodríguez Roca, con la Inteligencia Artificial ocurrirá lo mismo que sucedió en su momento con la electricidad: "Va a estar en todos los procesos". De hecho, tal como ha explicado Rodríguez, la IA ya es una herramienta fundamental para muchos de los procedimientos logísticos de la Fuerza, especialmente en lo que a soporte de plataformas se refiere.

Una de las principales aplicaciones que tiene la IA está relacionada con la logística predictiva, es decir, la capacidad de adelantarse a cualquier inconveniente concerniente a la cadena de suministro, ya sea picos de demanda, retrasos o problemas de inventario. Esto mismo es aplicable también al mantenimiento del material, prediciendo cualquier falla futura que pueda llegar a producirse en el equipamiento.

"Aunque todavía de aplicación limitada y muy orientada a procesos específicos, estamos próximos al despliegue de sistemas integrados complejos y de mayor ámbito en cortos plazos de tiempo", ha destacado Rodríguez. En este sentido, el militar ha señalado que la futura Base Logística del Ejército, actualmente en construcción en Córdoba, jugará un papel primordial en toda esta estrategia.

"La IA aplicada a nuestro sistema logístico no solo multiplica la eficacia, sino que redefine las reglas del juego, transforma la manera en que tomamos decisiones, innovamos, realizamos la planificación y seguimiento de las operaciones y cómo lideramos equipos", ha insistido el jefe del MALE durante su participación en un evento organizado este miércoles por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) sobre el empleo de tecnologías duales en el sector de la defensa.

En esta misma jornada, representantes de diferentes consultoras han expuesto su visión del uso de estas herramientas en el ámbito militar. Al respecto, Pablo Carrera, asesor de Defensa y Aeroespacial en Sopra Steria Next ha coincidido en que "la Inteligencia Artificial se ha consolidado como una tecnología estratégica con impacto", pero ha advertido sobre su aplicación "a mansalva" y apuntado a la necesidad de una legislación que la regule.

"Las consultoras deberíamos identificar si de verdad es necesario o no implementar esta tecnología dependiendo el caso, porque a veces con un simple código es suficiente", ha afirmado Carrera. "Al final, el valor humano no se debe de perder por mucha Inteligencia Artificial que se utilice".

Por su parte, Julio Gómez, socio responsable de Seguridad y Defensa en NTT Data, se ha mostrado a favor de incorporar la IA en la mayor cantidad de procedimientos posible ya que, a su entender, "la defensa del futuro no se construye solo con armamento, sino con inteligencia, tecnología avanzada y la capacidad de adaptarse con rapidez a un entorno global en constante cambio".

El jefe del MALE, teniente general Raimundo Rodríguez Roca, junto a representantes de distintas consultoras AEC

Ante este debate, Rodríguez ha asegurado que "es inevitable" que la IA vaya a estar mucho más presente en el día a día del Ejército de Tierra; no obstante, ha garantizado que su uso estará subordinado a "los valores tradicionales" que siempre han caracterizado a la institución.

"Ahora necesitamos entender muy bien en qué casos aplicar esa ética, pero es una herramienta pensada para hacer el bien", ha recalcado el teniente general. "El humano va a estar presente, incluso en aquellos aspectos en los que hay cosas muy automáticas y donde las decisiones deben ser muy rápidas, siempre tiene que haber una supervisión".

1.450 millones en 2025

Las consultoras que integran la AEC prevén un crecimiento del 28,9% en sus ingresos procedentes del sector de la defensa y la ciberseguridad en 2025, impulsado por el nuevo ciclo inversor que experimenta la política de defensa de España y de la Unión Europea.



De acuerdo con las estimaciones de la AEC, que representa en torno al 70% del sector, en 2024 los ingresos de las consultoras en defensa y ciberseguridad alcanzaron los 1.125 millones de euros, una cifra que se elevará hasta los 1.450 millones este año.

Este incremento, aseguran, refleja el papel cada vez más estratégico de la consultoría tecnológica en la transformación digital de las capacidades de defensa, la ciberseguridad crítica y el desarrollo de tecnologías duales con aplicación tanto militar como civil.

"En el sector de la defensa, las consultoras tecnológicas ofrecen su experiencia y conocimiento para anticipar riesgos, desarrollar estrategias de protección y resiliencia, y acompañar a las instituciones en la transformación que exige el contexto de seguridad europeo", ha señalado José María Beneyto, presidente de la AEC.