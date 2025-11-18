El Gobierno da un impulso a los programas de modernización de Defensa aprobando la compra de sistemas y vehículos

Representación por ordenador del C295 MPA, en primer plano, y el C295 VIGMA, al fondo Airbus Defence and Space

Además de la agenda pública del día marcada por la visita de Zelenski a España, el Consejo de Ministros de hoy ha dejado algunas noticias relevantes respecto al devenir económico de España, así como la continuación de algunos de los programas de Defensa más importantes.

La mayoría de las decisiones tomadas en el Consejo Ministerial tienen el objetivo de apuntalar los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Ministerio de Robles ha ido desarrollando en los últimos meses.

De esta forma, se ha aprobado el acuerdo para la celebración del contrato para la adquisición de 50 helicópteros ligeros multipropósito y su apoyo logístico para la entrada inicial en servicio.

La adquisición de los aparatos, asignada a Airbus Helicopters, se dirige a "completar las capacidades operativas que precisa la aviación del Ejército de Tierra", apuntan desde el Consejo de Ministros.

Asimismo, responde a la necesidad de racionalizar la flota de aeronaves ligeras, sustituyendo a los actuales modelos próximos al final de su ciclo de vida útil, para "cubrir sus cometidos actuales de enseñanza y apoyo en emergencias".

El contrato tendrá un valor estimado de 1.975 millones de euros y una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2035.

En el lado de la Armada, el Consejo ha aprobado el acuerdo para la celebración del contrato de suministro de vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina, perteneciente a otro de los PEM ya anunciados semanas atrás.

Hace un mes, el Gobierno concedió este programa a una UTE formada por Indra y EM&E. El contrato tiene un valor estimado que asciende a 306 millones de euros.

Otra de las decisiones más importantes tomadas en el Consejo de Ministros de este martes es la modernización y adquisición de centros de operaciones de artillería antiaérea para el Ejército de Tierra y la Armada.

"Los centros a adquirir resultan imprescindibles para las operaciones de artillería antiaérea", explica el Ministerio de Defensa, cuya misión es la de proteger a las unidades, organizaciones operativas e instalaciones de las Fuerzas Armadas y de otros puntos vitales relacionados con la seguridad nacional.

El valor estimado del acuerdo asciende a 1.686 millones de euros, con una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035.

Uno de los avances más destacados, no tanto por la dotación económica como por lo significativo, es la contratación de un estudio de definición de plataformas aéreas tripuladas SIGINT dentro del programa Santiago.

Con este contrato, aseguran, "alcanzar las capacidades de obtención de inteligencia de señales (SIGINT) desde medios aéreos" para la "elaboración de inteligencia de señales y su posterior integración en la red SIGLO del Sistema Santiago".

El valor estimado del contrato asciende a 16 millones de euros, tendrá una duración de 18 meses desde el día siguiente a la fecha de formalización, sin posibilidad de prórroga.

Aviocar, drones y ciber

El Consejo de Ministros ha autorizado el contrato para la adquisición del sustituto T.12B Aviocar, que serán reemplazados por aviones C295 de Airbus Defence and Space.

Ensayo de vuelo del nuevo C295 del Ejército del Aire Airbus

Se "pretende adquirir un sistema integrado de enseñanza en vuelo, cuya misión es aportar continuidad y progresión al sistema de enseñanza en vuelo del Ejército del Aire y del Espacio".

Las actuales aeronaves en servicio para este fin se encuentran al final de su vida operativa, por lo que Defensa empleará 1.560 millones para este programa.

Una de las sorpresas de este Consejo de Ministros ha sido la aprobación del desarrollo de un modelo de prototipo de ingeniería de un radar rotatorio AESA de exploración en banda S para el Buque de Proyección Marítima de la Armada.

"Con este contrato se pretende cubrir la necesidad de avanzar en la definición y el desarrollo de un radar de exploración aérea para los futuros Buques de Proyección Marítima al objeto de poder dotar a éstos de un radar completo totalmente funcional", explican.

El valor estimado del contrato asciende a 18.000.000 euros, y tendrá una duración desde la firma del contrato hasta el 30 de octubre de 2029.

El segmento de los drones ha tenido también su espacio dentro del Consejo. El Ministerio de Defensa ha aprobado el contrato para la adquisición de 49 aeronaves remotamente tripuladas de clase I/II de medio alcance.

"La finalidad de este contrato es la de disponer de medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de altas capacidades basados en sistemas aéreos tripulados remotamente", apuntan en el resumen. Todo en un contrato de 437 millones de euros.

Tendrán el objetivo de "proporcionar apoyo a las unidades militares en la función conjunta de inteligencia en sus zonas de interés y en las funciones conjuntas de mando y control, fuegos y protección de la fuerza en sus zonas de responsabilidad".

Por 132 millones, el Ministerio de Defensa adquirirá un sistema integral de combate en el ciberespacio que incluye servicios de consultoría y herramientas para el Sistema de Combate del Ciberespacio.