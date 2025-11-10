Miguel Ángel García Primo (Hisdesat): "El próximo año duplicaremos la facturación hasta los 110 millones de euros"

La compra de Hispasat por parte de Indra, principal accionista de Hisdesat, no supondrá cambios en la gestión, sino un refuerzo y apoyo al desarrollo de la compañía.

La tecnología desarrollada en los satélites Spainsat NG, como los chips de nitruro de galio, será aplicada en los nuevos satélites Paz 2, mejorando la resolución y cobertura del radar.

La empresa española ha firmado acuerdos con la Comisión Europea y está en conversaciones con la Agencia Europea de Defensa y la OTAN para comercializar sus nuevas capacidades satelitales.

Hisdesat ha duplicado su facturación prevista para el próximo año hasta los 110 millones de euros, impulsada por la puesta en órbita de dos satélites de comunicaciones seguras y el inicio del programa Paz 2.

2025 ha sido el año de Hisdesat. A lo largo de los últimos 11 meses, la empresa ha logrado poner en órbita dos satélites de comunicaciones seguras -de los más avanzados de su tipo a nivel mundial- y también ha iniciado la construcción de los dos sistemas espías que conforman el programa Paz 2, que, una vez en el espacio, suministrarán a España y a los aliados de la OTAN imágenes radar de la superficie terrestre.

Pero la empresa liderada por Miguel Ángel García Primo no solo ha estado en boca de todos por sus logros, sino también por una operación empresarial: la compra por parte de Indra a Redeia del 89,68% de los activos financieros de Hispasat, principal accionista de Hisdesat.

Desde la tecnológica española nunca han ocultado que su verdadero interés con esta transacción, que su junta general de accionistas ratificará el próximo 28 de noviembre, es convertirse en el socio mayoritario del operador de satélites militares -al superar el 50% del capital social- con el objetivo de desembarcar en un sector al que se le augura un crecimiento exponencial de cara al futuro.

"El próximo año duplicaremos nuestra facturación hasta los 110 millones de euros", ha asegurado García Primo a EL ESPAÑOL, como prueba de las buenas previsiones que se barajan en el mercado satelital internacional.

El CEO de Hisdesat ha recibido a este medio en las oficinas que la empresa posee en el madrileño Paseo de la Castellana, tan solo dos semanas después del exitoso lanzamiento del Spainsat NG II, la segunda unidad de la nueva pareja de satélites españoles, para los que la industria local ha desarrollado tecnología de vanguardia que ha despertado la envidia de algún que otro país vecino.

Lanzamiento del satélite Spainsat NG II a bordo de un cohete Falcon 9 SpaceX

"Los satélites de comunicaciones de última generación que está construyendo Alemania no solo estarán equipados con antenas desarrolladas por la industria española sino que también se basarán un poco en el diseño de los Spainsat NG", ha explicado García Primo. "Es una gran satisfacción".

¿Qué reflexión hace de todo lo vivido este año?

Este ha sido el año más importante del sector espacial español en toda su historia, sin duda. Estamos extremadamente orgullosos porque era un reto importante, es decir, hacer los satélites más avanzados de Europa en comunicaciones seguras no era algo sencillo y vemos con gran satisfacción cómo lo hemos logrado. La industria ha aprendido un montón.

¿Cuáles son los desafíos ahora?

Ahora tenemos que ser capaces de vender las capacidades de nuestros satélites y venderlas bien, que se entienda que tenemos unas ventajas diferenciales y competitivas frente al resto de los satélites del mundo que existen a día de hoy.

¿Ya están en negociaciones con los clientes?

Estamos en conversaciones con la Agencia Europea de Defensa (EDA) y hemos firmado recientemente un acuerdo con la Comisión Europea para el futuro programa de comunicaciones gubernamentales de la UE. Y la próxima semana vienen los directivos de la OTAN, con quienes estamos en permanente contacto, para ir ajustando detalles e ir poniendo todo en marcha. Estamos hablando con muchos otros clientes y espero que en muy poco tiempo se suban al satélite, probablemente a principios del año que viene.

¿De qué depende que haya un tercer Spainsat NG?

Básicamente de que haya un cliente que nos lo pida porque ahí donde queremos que brinde cobertura el NG III, que es en el Indo-Pacífico, nuestros clientes tradicionales no tienen necesidades, ni España ni la OTAN. Por el momento las posibilidades siguen siendo de un 50%, no ha habido muchos avances por las propias dificultades administrativas del potencial cliente. Veremos si se puede resolver antes de final de año, de lo contrario ya tendrá que ser en el próximo ejercicio.

El director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, en su despacho

¿Qué de lo aprendido con los Spainsat NG puede llevarse a la práctica en los satélites Paz 2?

Pese a que son satélites distintos, que van a órbitas diferentes y para hacer misiones distintas, sí hay desarrollos tecnológicos que se han hecho para los Spainsat NG Space que van a servir para los Paz 2. Se trata, principalmente, de los chips de radiofrecuencia de alta potencia que hemos diseñado con una nueva tecnología a base de nitruro de galio. Gracias a estos chips vamos a poder meter mucha más potencia en la antena del radar, lo que redunda en una mayor resolución, más cobertura y menos disipación de calor.

¿Cómo evalúa la fusión del negocio espacial de Airbus, Thales y Leonardo?

Con expectación y esperando que sea en beneficio de tener una industria europea más competitiva y con más capacidades. Como operadores que somos de satélites necesitamos una industria fuerte y si se consigue eso nos vendrá bien. Será complejo, habrá que ver realmente cuáles son las capacidades buenas, punteras, para apoyarlas, mientras que a aquellas que sean menos competitivas, a lo mejor, no haya que brindarles apoyo.

¿Esto puede afectar negativamente al desarrollo en España de los Paz 2?

Todo lo contrario, en este análisis de capacidades y competitividad, Paz 2 hace que la tecnología para fabricar la antena radar más avanzada del mundo esté en nuestro país. Es una garantía de éxito, Paz 2 ha llegado en el momento más oportuno para que la industria española esté mucho mejor posicionada en esa negociación que se viene sobre qué se hace en cada sitio, qué industrias se potencian y cuáles se cierran.

¿Prevé cambios de peso en su empresa a raíz de la compra de Hispasat por Indra?

No. Lo he hablado con el propio Ángel Escribano y ellos no tienen previsto hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora en Hisdesat. Al revés, su idea es apoyarlo, desarrollarlo y empujarlo más desde la posición de Indra. No estoy preocupado, la verdad. Indra no tiene experiencia previa como operador de satélites y siempre han manifestado que dejarán a los que saben seguir haciendo aquello que saben hacer. Todo será para bien.