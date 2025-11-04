Rumanía adquiere 18 aviones de combate F-16 de los Países Bajos por solo un euro, pero paga 21 millones por el IVA

Las claves nuevo Generado con IA Rumanía ha adquirido 18 aviones de combate F-16 de los Países Bajos por el precio simbólico de un euro, pero afronta el pago de 21 millones de euros en concepto de IVA. La compra refuerza la capacidad aérea rumana y permite la estandarización del entrenamiento de pilotos según los estándares de la OTAN. Los F-16 estarán destinados al Centro Europeo de Entrenamiento F-16 de Fetești, convirtiendo a Rumanía en un referente para la formación de pilotos de la OTAN y países socios.

El ministro de Defensa rumano, Ionuț Moșteanu, anunció la firma de un contrato para la adquisición de 18 cazas F-16 al Gobierno de Países Bajos por el precio simbólico de un euro. Eso sí, al precio de compra de un euro hay que sumarle el pago del IVA, que asciende a 21 millones de euros, calculado sobre el valor declarado de los bienes (aeronaves y el paquete de apoyo logístico), de 100 millones de euros.

Los cazas F-16 que conforman el Centro Europeo de Entrenamiento F-16 de Fetești ya son oficialmente propiedad de Rumanía. La transferencia se formalizó el lunes 3 de noviembre con la firma del contrato intergubernamental entre Bucarest y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Defensa Nacional rumano.

El acuerdo contempla la adquisición de 18 aeronaves F-16, que pasarán a integrar la flota de la Fuerza Aérea Rumana. Con esta operación, Rumanía refuerza su capacidad aérea y avanza en su objetivo de estandarizar su sistema de entrenamiento de pilotos conforme a los requisitos de la OTAN.

Para el ministro Moșteanu, "con la firma de este contrato, culminamos una etapa significativa en la actividad del centro, lo quedemuestra el compromiso de Rumanía con la creación de un entorno de entrenamiento de alta calidad", para los pilotos de F-16, además de un marco en el que instructores y pilotos de varios países de la OTAN se entrenan juntos, con los mismos estándares, para la defensa conjunta del espacio aéreo aliado.

Y subrayó que "el EFTC ha convertido a nuestro país en un centro europeo de referencia para todos los Estados que poseen o poseerán F-16, y estamos considerando ampliar los módulos de entrenamiento a medida que avanza el programa F-35″.

El documento fue rubricado por el general de Brigada Ion-Cornel Pleșa, jefe de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, y por Linda Ruseler, directora de Bienes Muebles del Ministerio de Finanzas del Reino de los Países Bajos, en presencia del ministro rumano de Defensa Nacional, Liviu-Ionuț Moșteanu, y de Willemijn van Haaften, embajadora de Países Bajos en Bucarest.

Pilotos de la OTAN

Los aviones F-16, que se desplegarán en Fetești, estarán destinados específicamente a la formación de pilotos en el Centro Europeo de Entrenamiento F-16.

Ese Centro es un ejemplo de la excelente colaboración, que pude comprobar personalmente durante mis visitas a la base aérea de Fetești y la firma de este contrato representa un hito fundamental en la evolución del Centro Europeo de Entrenamiento F-16.

La intención del Ministerio de Defensa Nacional de mantener operativas las instalaciones en los próximos años, dada la necesidad de pilotos rumanos y de los países aliados y socios, en comparación con las limitadas posibilidades de formación a nivel internacional.

Rumanía se compromete a garantizar un número determinado de plazas de formación para pilotos de la OTAN y de países socios.