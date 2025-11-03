Noruega y NHIndustries cierran el conflicto de los helicópteros NH90 con una compensación de 305 millones de euros

La resolución del conflicto llega en un momento clave para la defensa noruega ante la creciente actividad submarina rusa en el Ártico y permite a NHIndustries reutilizar componentes escasos para la flota global del NH90.

Noruega y el consorcio europeo NHIndustries (NHI) han alcanzado un acuerdo definitivo que pone fin al largo conflicto en torno al programa de helicópteros NH90, tras más de dos décadas de retrasos, litigios y reclamaciones cruzadas.

Según anunció el Gobierno noruego, Oslo recibirá 305 millones de euros de compensación por parte de NHI, además de los 70 millones ya abonados previamente. A cambio, Noruega devolverá los helicópteros NH90 entregados, junto con sus repuestos, herramientas y equipos de misión.

El pacto cierra uno de los episodios más tensos en la historia reciente de la cooperación industrial europea en defensa, y evita un juicio que debía comenzar el 10 de noviembre en Oslo.

El conflicto se remonta a 2001, cuando Noruega encargó 14 helicópteros NH90 para misiones de guerra antisubmarina y apoyo a la Guardia Costera. El contrato preveía completar las entregas en 2008, pero los problemas técnicos y la falta de componentes acumularon más de una década de retrasos.

En junio de 2022, el Gobierno noruego decidió rescindir unilateralmente el contrato, alegando una “disponibilidad operativa crónicamente baja”. En ese momento, solo ocho aparatos habían sido entregados en condiciones plenamente operativas.

El NH90 es un helicóptero militar utilitario de tamaño medio bimotor, construido por NHIndustries.

El entonces ministro de Defensa, Bjørn Arild Gram, fue contundente: “Nunca conseguiremos que el NH90 cumpla los requisitos de las Fuerzas Armadas noruegas”. Oslo reclamó la devolución de unos 517 millones de dólares invertidos en el programa.

Tras la ruptura, el Gobierno noruego demandó a NHIndustries —consorcio formado por Airbus Helicopters, Leonardo y Fokker—, mientras la compañía respondió con una contrademanda por 730 millones de euros.

Relevo por el Seahawk

Oslo actuó con rapidez con la cancelación del programa. En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa anunció la compra de seis helicópteros MH-60R Seahawk, fabricados por Sikorsky (Lockheed Martin), en un contrato valorado en 12.000 millones de coronas noruegas (unos 1.100 millones de dólares).

La elección del Seahawk —ya operativo en las fuerzas navales de Estados Unidos y Dinamarca— buscaba restablecer la capacidad marítima de Noruega lo antes posible. Los primeros aparatos llegaron en 2025, con entregas escalonadas hasta 2027.

Problemas con el NH90

Desde su puesta en servicio, el NH90, desarrollado por NHIndustries, ha sufrido varios problemas técnicos, que han retrasado el despliegue activo de este modelo por parte de algunos operadores, lo que ha llevado a otros países como Bélgica o Países Bajos a revisar sus adquisiciones. Australia retiró el NH90 en 2023, mucho antes de lo previsto, mientras una docena de países europeos aún lo mantienen en servicio con diversas mejoras.

La reintegración de las aeronaves noruegas al programa permitirá disponer de piezas y componentes escasos, un aspecto relevante para sostener la flota global del modelo en la próxima década.

El caso del NH90 se ha convertido en un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrenta la cooperación industrial europea en defensa: exceso de complejidad, falta de coordinación y retrasos crónicos en programas multinacionales.

Un cierre en pleno rearme ártico

La resolución del conflicto llega en un momento clave para Noruega, que refuerza su defensa marítima frente a la creciente actividad submarina rusa en el Ártico. El país actúa como vigilante de la OTAN en un área de más de dos millones de kilómetros cuadrados del Atlántico Norte, frente a la península de Kola, donde se concentra la Flota del Norte de Rusia.

Con este acuerdo, Oslo pone punto final a un capítulo de frustraciones industriales y judiciales, y avanza hacia una nueva etapa de modernización de sus fuerzas armadas.