De EEUU a Alemania, Reino Unido e incluso España: los ejércitos se dotan de armas láser ante la amenaza de los drones

España también busca desarrollar un sistema láser contra drones, con un proyecto adjudicado a Indra y EM&E Group, para ser usado en plataformas navales en el futuro.

Alemania, a través de empresas como Rheinmetall y MBDA, ha llevado a cabo más de 100 pruebas exitosas de armas láser en su fragata Sachsen.

La irrupción de los sistemas no tripulados en los conflictos bélicos, con Ucrania como primer campo de prueba, ha llevado a los ejércitos de todo el mundo a buscar formas de defenderse de la amenaza que suponen estos vehículos de tamaño, velocidad y capacidad de daño diversas. Ante este escenario, no son pocos los países que han apostado, como si de una película de ciencia ficción se tratase, por el desarrollo de armas láser.

La Bundeswehr (las Fuerzas Armadas de Alemania) ha sido la última en dar a conocer sus esfuerzos en el diseño de un sistema de este tipo para su instalación en los buques de la Marina germana, proyecto que ha estado liderado por la empresa Rheinmetall y la filial alemana de MBDA.

Tras un año de pruebas exitosas en el mar, a bordo de la fragata Sachsen, las compañías han transferido el demostrador de su arma láser a un centro de experimentación para continuar la siguiente fase de ensayos. Esto se considera un paso fundamental previo a la integración de un sistema operativo en la fuerza naval de cara a 2029, con el objetivo de reforzar sus capacidades mediante una herramienta eficaz, precisa y rentable frente a desafíos modernos y futuros.

En los últimos meses, según han detallado sus desarrolladores, la solución ha sido sometida a más de 100 pruebas de fuego que, después de múltiples ejercicios de seguimiento, validaron la alta velocidad de reacción del armamento frente a drones y otros objetivos rápidos. Entre los planes a seguir en esta nueva etapa, figura la evaluación del demostrador en escenarios terrestres con el fin de ampliar su potencial en defensa contra drones y otras amenazas de corto alcance.

Esta tecnología, han explicado desde las empresas involucradas, diseñada y fabricada íntegramente en Alemania, aprovecha los avances nacionales en óptica y sensores de precisión. En cuanto al reparto de los trabajos, MBDA lidera las funciones de detección y control, mientras Rheinmetall se encarga del sistema de puntería, el haz láser y la integración técnica en las fragatas.

Sistema de arma láser alemán Rheinmetall

De esta manera, Berlín sigue los pasos de Londres, que ya se encuentra inmersa en el proceso de dotar a las embarcaciones de la Royal Navy con armas láser, con las que planea destruir no solo vehículos no tripulados, sino también munición merodeadora, misiles e incluso los propulsores o sensores de aeronaves.

El sistema escogido por el Gobierno británico es el DragonFire, desarrollado por MBDA UK con la colaboración de las firmas Leonardo y QinetiQ. Desde su fabricante han destacado que este sistema permite enfrentar amenazas a la velocidad de la luz y a un muy bajo coste, dado que no precisa munición convencional.

Si bien su proyecto no está tan avanzado como el inglés o alemán, España también persigue el desarrollo nacional de un sistema láser. En diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa adjudicó a Indra y EM&E Group el denominado proyecto DIAL, con un presupuesto de 11 millones de euros, que persigue el desarrollo de un demostrador de un sistema contra vehículos aéreos pilotados remotamente (C-RPAS) basado en un láser pulsado disparado desde superficie.

La solución española estará compuesta por varios subsistemas, entre los que se encontrarán el láser, con un soporte y un sistema de estabilizado, una Dirección de Tiro (DT), un sistema de control y, en caso de estimarse necesario, sistemas de refrigeración, de focalización del haz y de alimentación eléctrica. El objetivo final del proyecto DIAL, con una duración de cuatro años, es que el sistema resultante pueda ser instalado en plataformas navales. Además, el demostrador al completo deberá ir integrado en un contenedor de manera que pueda ser transportable.

Drones con armas láser

Por su parte, General Atomics ha confirmado que trabaja junto al Departamento de Defensa de Estados Unidos en el desarrollo de un arma láser aire-aire destinada a la flota de drones MQ-9 Reaper de la USAF y el Cuerpo de Marines. Este proyecto tiene como objetivo dotar a estas aeronaves de una capacidad constante de defensa contra vehículos aéreos no tripulados enemigos, permitiendo así una cobertura permanente de contramedidas contra drones en operaciones de combate y vigilancia.

La empresa ha detallado que los componentes principales del sistema láser ya fueron sometidos a pruebas individuales en plataformas aéreas, aunque aún no se ha realizado una demostración completa de disparo en vuelo. Por ahora, los ensayos se han limitado a escenarios en tierra, donde se han validado su integración electrónica y su estabilidad térmica. Por el momento, se desconoce la fecha estimada para el inicio de las pruebas operativas en condiciones reales.

Dron MQ-9 Reaper Guardia Nacional del Aire Wikipedia Commons

En cuanto a sus características técnicas, General Atomics ha precisado que el láser contará con una potencia de 25 kilovatios, suficiente para neutralizar amenazas de pequeño o mediano tamaño. Aunque su tecnología base podría alcanzar hasta 300 kilovatios, las restricciones estructurales del MQ-9, especialmente el espacio y la gestión térmica, limitan la potencia final. Las baterías instaladas en las alas servirán como fuente de energía prolongada y como reserva entre el sistema de a bordo y el arma láser, asegurando continuidad durante misiones prolongadas.

Con esta nueva capacidad, los drones MQ-9 equipados con el módulo láser aerotransportado podrán realizar tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de forma ininterrumpida, a la vez que enfrentan amenazas aéreas en tiempo real, han destacado desde la compañía.