El ministro de Defensa letón supervisa el avance de los blindados Hunter en la fábrica de GDELS en Trubia

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, visitó las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, Asturias, para supervisar la fabricación de los vehículos blindados Hunter. El Gobierno letón ha encargado 84 unidades de los vehículos Hunter, basados en la plataforma ASCOD, utilizados por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido. Santa Bárbara Sistemas ha adelantado los plazos de fabricación, permitiendo entregar las primeras unidades al Gobierno letón en 2026, con ensamblaje final en Letonia. Los vehículos Hunter han pasado pruebas exhaustivas y se consideran un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN, destacando su madurez operativa y fiabilidad.

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, ha visitado las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias), donde ha tenido ocasión de comprobar de primera mano los avances en la fabricación de los vehículos blindados Hunter, que la compañía española está desarrollando para el Gobierno de Letonia.

El Gobierno letón ha encargado a la compañía la fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma ASCOD, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

En este mismo marco, el Gobierno letón y Santa Bárbara han firmado, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037.

Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas ha anunciado que la fábrica ha adelantado los plazos de fabricación del vehículo, lo que va a permitir entregar las primeras unidades al Gobierno letón en 2026 para terminar el ensamblaje en el país báltico con empresas locales.

“Para nosotros es un orgullo que Letonia haya confiado en nuestras capacidades y tecnología española para blindar el flanco oriental de Europa y nos consolida como un referente en la Defensa terrestre para los aliados de la OTAN”, ha señalado Page.

“Somos muy conscientes de las necesidades de Letonia en el marco geoestratégico actual, por ello, estamos poniendo todos los medios para cumplir los plazos de entrega e incluso adelantarlos sustancialmente”, ha declarado Page, que ha añadido que “tenemos un compromiso con la defensa del flanco Este, fundamental para la defensa de Europa”.

Por su parte, Andris Sprüds ha recordado que “los vehículos Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades”.

Vehículo de combate Hunter. GDELS-SBS

Asimismo, ha resaltado el valor de este tipo de capacidades: “los vehículos de combate proporcionan fuerza de fuego a nuestras fuerzas armadas, por eso hemos firmado con GDELS-Santa Bárbara uno de los acuerdos más grandes en la historia de las Fuerzas Armadas letonas”

El ministro letón se ha mostrado satisfecho con el avance de la fabricación de sus Hunter y ha destacado la solidez de GDELS-SBS como socio por lo que no descartan ampliar esta cooperación en un futuro.

El Hunter: un refuerzo clave para el flanco este

Los vehículos Hunter son la última versión del vehículo de combate de infantería ASCOD IFV. De tecnología y fabricación nacional, el Ministerio de Defensa de Letonia anunció este año la adquisición de 84 unidades, que se están fabricando ya en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y cuyo apoyo al ciclo de vida se llevará a cabo desde las instalaciones de la compañía en Alcalá de Guadaíra.

El vehículo ha demostrado un rendimiento excepcional en las rigurosas pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN, una región de gran importancia estratégica.

Su elección se produjo tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón, lo que pone de manifiesto su madurez operativa, fiabilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios de combate.