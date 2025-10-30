Comunicaciones seguras dentro de una maleta y en tan solo tres minutos: Atika presenta al Ejército su burbuja táctica 5G

Las claves nuevo Generado con IA Atika ha presentado al Ejército su "burbuja táctica 5G", una red privada que se despliega en menos de tres minutos y opera en entornos hostiles. La solución elimina la dependencia de infraestructuras fijas, permitiendo comunicaciones seguras y resilientes en operaciones militares y emergencias civiles. La tecnología facilita la conexión en tiempo real de sistemas no tripulados, sensores y puestos de mando, asegurando el flujo continuo de información táctica. El despliegue de redes autónomas es crucial para evitar riesgos de seguridad en el extranjero y mejorar la coordinación en situaciones de emergencia o eventos masivos.

La compañía Atika ha presentado su innovadora burbuja táctica en formato de maleta rugerizada, en el marco de la jornada organizada, en Almería, por el Centro de Fuerza Futura 2035 de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, con la colaboración de la Brigada “Rey Alfonso XIII” de la Legión y la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT). Esta solución permite desplegar una red privada 5G en menos de tres minutos, capaz de operar incluso en los entornos más hostiles o carentes de infraestructura.

El concepto, que se probó por primera vez durante la Campaña de Experimentación Táctica 2025, responde a una necesidad clave: garantizar comunicaciones seguras, resilientes y de alta disponibilidad en los escenarios más exigentes.

En la práctica, esta maleta contiene todos los elementos necesarios para crear de forma inmediata una red 5G autónoma, eliminando la dependencia de infraestructuras fijas o redes comerciales, un factor crítico cuando las operaciones se realizan fuera del territorio nacional o en zonas de catástrofe.

La capacidad de desplegar una burbuja 5G independiente abre nuevas posibilidades tanto para la defensa como para la gestión de emergencias o la seguridad pública. En el ámbito militar, permite conectar en tiempo real sistemas aéreos y terrestres no tripulados, sensores, puestos de mando y operadores, garantizando el flujo continuo de información táctica.

"En Atika estamos comprometidos con desarrollar soluciones de comunicaciones soberanas y seguras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se trata sólo de una modernización tecnológica, sino de asegurar que las misiones puedan alcanzar sus objetivos sin comprometer la información crítica", ha afirmado el CTO de Atika, Jesús Macías.

En despliegues en el extranjero, la autonomía de estas redes es esencial para operar sin depender de las redes comerciales del país anfitrión, evitando riesgos de seguridad vinculados al espionaje o la interceptación de datos; mientras que en situaciones de emergencias en el ámbito civil, su rápida disponibilidad facilita la coordinación de equipos y el uso de tecnologías como drones o cámaras de vigilancia en lugares donde no existe cobertura.

Por otro lado, en situaciones de gran concentración de público, como puede ser el caso de conciertos o eventos deportivos, la solución de Atika evita la saturación de las comunicaciones críticas para los cuerpos policiales.

El acto de presentación en Almería contó con la participación del Teniente Coronel Francisco Antonio Olivares Narvaez, del Centro de Fuerza Futura 2035, y del teniente coronel Jesús Aparicio, de JCISAT, entre otros representantes del Ejército de Tierra. La iniciativa se enmarca dentro del proceso de transformación hacia la Fuerza 35, un programa que busca dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades avanzadas para los desafíos operativos del futuro.