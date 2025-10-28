Vilna responde a la "guerra híbrida" de Minsk: derribará los globos de contrabando y podría activar el Artículo 4 de la OTAN

Lituania está considerando un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia debido a su colaboración con Rusia y su implicación en el contrabando de tabaco.

El Gobierno de Lituania ha decidido cerrar de manera indefinida la frontera con Bielorrusia como respuesta a la reciente oleada de globos utilizados para el contrabando de tabaco, un hecho que las autoridades califican como una nueva modalidad de "guerra híbrida" impulsada desde Minsk.

Estos incidentes han provocado la suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional de Vilna durante varios días, afectando gravemente el tráfico aéreo y la movilidad en la zona, por lo que las autoridades lituanas han decidido adoptar "todas las medidas que sean necesarias", incluido el derribo de los artefactos.

En este nuevo escenario, Lituania no descarta “coordinar acciones de seguridad con sus vecinos” ni plantear en foros multilaterales la “posible activación del Artículo 4 de la OTAN”, instrumento que habilita la convocatoria de consultas entre los aliados ante amenazas directas a su integridad territorial, independencia política o seguridad.

Así lo ha anunciado la primera ministra, Inga Ruginienė, en una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional del Ejecutivo.

El cierre fronterizo, que se aprobará este miércoles, tendrá “algunas excepciones”, como el tránsito de ciudadanos lituanos y de la UE, así como de personal diplomático.

Ruginienė quiere de esta manera "enviar una clara señal a Bielorrusia", para que entienda que Lituania "no tolera ningún ataque híbrido", como ha descrito la incursión de globos que serían utilizados supuestamente para el contrabando de cigarrillos, según la televisión pública LRT.

Asimismo, el Gobierno también estudiará una reforma del Código Penal para endurecer las penas por el tráfico ilegal de sustancias, de tal manera que no solo se contemplen multas sino también cárcel para los responsables.

Artículo 4 de la OTAN

A nivel europeo, Lituania también tratará la amenaza de los globos con otros países europeos y de la OTAN. De hecho, el Ministerio de Exteriores promoverá un paquete adicional de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, especialmente señalado en estos últimos años por su colaboración política y militar con la Rusia de Vladimir Putin.

"Ciertamente hay ideas y elementos sobre cómo podríamos seguir presionando a Bielorrusia con sanciones. Los ministerios lo prepararán en el menor tiempo posible", declaró Ruginienė.

"No descartamos la posibilidad no solo de coordinar acciones con nuestros vecinos, sino tampoco la de hablar sobre la activación del Artículo 4 (del Tratado de la OTAN)", que permite consultas con los aliados cuando un país se siente amenazado.

La primera ministra de Lituania ha descrito las incursiones con globos como otra forma de "guerra híbrida" de Minsk, comparable a la crisis migratoria de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera bielorrusa como instrumento de presión, y aseguró que Lituania también sabrá afrontar este nuevo desafío.

A nivel europeo, Lituania prevé abordar la amenaza de los globos en coordinación con sus socios de la Unión Europea e impulsará un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko, señalado en los últimos años por su estrecha cooperación política y militar con la Rusia de Vladimir Putin.

“Existen propuestas y mecanismos sobre cómo podríamos seguir aumentando la presión sobre Bielorrusia mediante sanciones. Los ministerios pertinentes prepararán las medidas en el menor tiempo posible”, aseguró la primera ministra.

Polonia y Estonia

Recientemente, se han producido dos activaciones del Artículo 4 de la OTAN. La primera ocurrió el pasado 10 de septiembre de 2025, a petición de Polonia, después de que varios drones rusos violaran su espacio aéreo. Varsovia informó de 19 incursiones y derribos de aeronaves no tripuladas, lo que llevó al primer ministro Donald Tusk a solicitar consultas con los aliados ante lo que calificó como una provocación directa de Moscú.​

Apenas dos semanas después, el 23 de septiembre de 2025, Estonia también recurrió al Artículo 4 tras denunciar la entrada de tres cazas rusos en su espacio aéreo. Fue la segunda activación en menos de un mes.

Un negocio de tabaco

En un comunicado emitido este domingo, el Ministerio del Interior de Lituania —responsable del Servicio de Guardia Fronteriza— alertó sobre un incremento sin precedentes en el uso de globos aerostáticos para el contrabando de cigarrillos desde Bielorrusia. Según los datos oficiales, en lo que va de 2025 se han detectado 557 globos de contrabando, más del doble de los 226 registrados en 2024.

El informe ministerial detalla que entre enero y septiembre de este año, el 80,1% de los cigarrillos introducidos ilegalmente en Lituania desde Bielorrusia fueron transportados por vía aérea, empleando globos u otros dispositivos no tripulados.

En total, las autoridades lituanas han incautado más de 1,1 millones de paquetes de cigarrillos que ingresaron al país utilizando medios aéreos, de los cuales alrededor de 800.000 fueron trasladados mediante globos, una modalidad que se ha convertido en una de las principales vías del contrabando en la frontera oriental de la Unión Europea.

Para el ministro de Exteriores bielorruso, Maxim Rizhenkov, las medidas anunciadas desde el país vecino no son más que "una provocación" con la que el Gobierno de Lituania busca "justificar" los mensajes contra Moscú y Minsk. Así, ha asegurado en una entrevista televisada que esos globos "llevan años" en la zona y que Vilna no ha emitido ninguna queja "formal" al respecto.