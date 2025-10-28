El JEME reivindica la vigencia del legado de los Tercios españoles en la “situación geoestratégica actual”

El general resalta la importancia de equilibrar innovación y tradición, subrayando que la transformación tecnológica debe reforzar el espíritu combativo y el ethos profesional de los ejércitos europeos.

Durante una conferencia internacional en Italia, Enseñat establece un paralelismo entre las enseñanzas de los Tercios y los desafíos actuales de la defensa europea.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat, destaca la relevancia histórica de los Tercios españoles en la actual situación geoestratégica.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, reivindicó la vigencia del legado de los Tercios en la “situación geoestratégica actual”, cuya herencia histórica sigue siendo una referencia válida para las Fuerzas Armadas europeas.

"Si conseguimos equilibrar multinacionalidad y cohesión, innovación y tradición, y conocimiento y valores, habremos construido una fuerza europea tan resiliente y eficaz como la que, siglos atrás, representaron los Tercios españoles".

Así lo señaló el JEME durante su intervención en una conferencia internacional organizada por el Instituto Aspen Italia con motivo del V centenario de la Batalla de Pavía (1525), una batalla que constituyó un punto de inflexión en la estrategia europea y en la forma de combatir, como lo está siendo la guerra en Ucrania".

El general Enseñat estableció un paralelismo entre las enseñanzas de los Tercios españoles y los desafíos actuales de la defensa europea. A su juicio, el legado histórico de aquellas unidades sigue siendo plenamente vigente en la configuración de las fuerzas armadas del continente y en el marco de la Alianza Atlántica.

El JEME recordó que los Tercios fueron un laboratorio de interoperabilidad multinacional y una demostración palpable de cohesión sobre el terreno. En su opinión, al igual que las unidades que hoy despliegan en el flanco oriental de la OTAN, aquellas fuerzas demostraron que "la diversidad, si se estructura adecuadamente, no es un obstáculo, sino un multiplicador de la capacidad de combate".

Enseñat subrayó que esa eficacia solo se logra con "comunidad de doctrina, unidad de mando y líderes capaces de convertir la variedad cultural en eficiencia operativa".

Otro de los ejes de su intervención fue el equilibrio entre innovación y tradición. El general insistió en que la transformación tecnológica y doctrinal no debe hacerse a costa de la identidad militar europea: "La innovación debe servir para reforzar, no para diluir, el espíritu combativo y el ethos profesional que son la columna vertebral de los ejércitos europeos", afirmó.

Enseñat incidió sobre la importancia de que los valores sean la base del conocimiento, compaginando el dominio técnico de las armas, la maniobra conjunta o el dominio digital con un sólido marco ético. Nuestro centro de gravedad no es sólo nuestra fuerza material, sino también nuestra autoridad moral. Y eso es tan importante en el siglo XXI como lo fue en el siglo XVI".

Añadió que "debemos acelerar la experimentación y la transformación, pero siempre sobre la base de nuestras tradiciones, porque la tradición no es enemiga de la innovación —es su habilitadora".

El encuentro, celebrado en el Castillo Visconteo de Pavía, reunió a destacadas figuras del ámbito político, militar y académico, además de representantes de la industria de defensa y de centros de investigación, con el propósito de reflexionar sobre el futuro de la defensa europea a partir de las lecciones de la historia.

La primera sesión de este encuentro, titulada “La defensa común europea, retos y recursos, cambios tecnológicos y nuevas perspectivas” contó con la presencia del presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa.

Esta sesión fue introducida por el ministro de defensa italiano, Guido Crosetto y en ella participaron el ministro de asuntos europeos, política de cohesión y del plan nacional de recuperación y resiliencia, Tommaso Foti, la subsecretaria de asuntos exteriores y cooperación internacional, María Tripodi y el ex–vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoană.

Además, intervino de forma telemática el vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.