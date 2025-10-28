España y otros aliados europeos entregan a Ucrania 12 vehículos medicalizados blindados para el desminado en el frente

Uno de los vehículos blindados medicalizados que darán atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente en Ucrania.

España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han entregado este martes a Ucrania parte de los 12 vehículos blindados medicalizados que han comprado para dar atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente.

Un 23 % del territorio ucraniano ha dejado de ser accesible o seguro por la posible presencia de minas u otros tipos explosivos sembrados o abandonados allí durante las hostilidades.

"Estos vehículos están diseñados para hacer extracciones rápidas, tratamiento sobre el terreno y evacuaciones en el menor tiempo posible. Servirán para salvar vidas y apoyar al valiente personal que participa en el desminado humanitario y en intervenciones de emergencia", dijo en la ceremonia de entrega en las afueras de Kiev Antonio Santamaría, encargado de negocios de la embajada española en Kiev.

El diplomático español explicó que, además de financiar los vehículos, los gobiernos implicados en este proyecto liderado por el PNUD han ofrecido a Ucrania instrucción, acceso a tecnología médica avanzada y un plan coordinado para responder a emergencias alineado con las prácticas internacionales de referencia.

Santamaría señaló que España ha contribuido durante los últimos doce meses con cinco millones de euros a los esfuerzos conjuntos de Kiev, sus socios y las instituciones internacionales para limpiar de minas y explosivos no detonados el territorio ucraniano.

Algunos de los vehículos medicalizados financiados por España y otros aliados europeos de Ucrania ya están desplegados en el frente y han salvado de una muerte prácticamente segura a efectivos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El jefe de este cuerpo del Ministerio del Interior especializado en situaciones de emergencia, Andrí Danik, ha asegurado a EFE que uno de estos Toyota 4WD adaptados salvó hace poco la vida de dos bomberos que habían ido a apagar un incendio provocado por un ataque ruso en un pueblo cercano a la línea de contacto de la región de Járkov (sureste).

Según Danik, tres bomberos fueron atacados con un dron durante su misión. Uno falleció pero los otros dos pudieron ser salvados gracias a que iban acompañados de personal médico que utilizaba estos vehículos.

"En zonas tan difíciles no es posible hacer evacuaciones con vehículos convencionales por la actividad de drones enemigos que atacan a los propios servicios de rescate", explicó Danik.

Salvar la vida de quienes salvan

Los vehículos medicalizados blindados, además de ofrecer protección al personal de emergencia y a los heridos evacuados del fuego ruso o de ciertos tipos de drones, presentan una resistencia muy superior a la de los automóviles convencionales y los todoterreno frente a explosiones de minas o explosivos no detonados en el terreno.

Gracias a esa fortaleza, las unidades donadas pueden acompañar a los equipos que realizan labores de desminado en las zonas más peligrosas.

"Nuestras brigadas corren riesgos todos los días, y estos vehículos dan a nuestro personal la confianza de saber que hay ayuda médica disponible de forma inmediata, lo que les permite centrarse en su trabajo", declaró el jefe del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Actualmente, un 23% del territorio ucraniano permanece inaccesible o inseguro debido a la posible presencia de minas y otros explosivos sembrados o abandonados durante las hostilidades. Desde comienzos de 2025, el Servicio Estatal de Emergencias ha liberado de explosivos más de 8.500 hectáreas, neutralizando unos 26.000 artefactos.

Preguntado sobre la frecuencia de accidentes durante estas misiones, uno de sus especialistas en desminado respondió que "no ocurren cada día pero tienen lugar con cierta frecuencia".

"Es muy importante salvar las vidas de quienes salvan la vida de otros", dijo el jefe adjunto del PNUD en Ucrania, Christophoros Politis, después de que personal del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano enseñara una muestra de camiones de bomberos, automóviles y otros tipos de vehículos de emergencias convencionales dañados o completamente destruidos por explosivos o ataques rusos.