El Consejo de Ministros autoriza los contratos de modernización del Pizarro y de radios tácticas SDR

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional el "Campo de Pruebas Avanzadas" en Jaén, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Indra recibirá un contrato de 768 millones de euros para el suministro de radios SDR, garantizando comunicaciones tácticas seguras en las Fuerzas Armadas hasta 2034.

Se actualizarán los sistemas de transmisión de los vehículos de combate Pizarro y Castor, mejorando su velocidad, movilidad y capacidad de acoplar implementos.

El Consejo de Ministros ha autorizado dos contratos para modernizar 225 vehículos de combate Pizarro, gestionados por Santa Bárbara Sistemas, por 176 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración de dos contratos para la modernización y mejora de los vehículos de combate terrestres Pizarro, que incluye 225 unidades y llevará a cabo la empresa Santa Bárbara Sistemas, por un importe estimado de 176 millones.

El programa, según recoge el Real Decreto 914/2025, de 14 de octubre, afecta a 142 vehículos de la fase 1 (entregados por Santa Bárbara al Ejército de Tierra entre 1996 y 2001), y otros 83 de la fase 2 (entregados entre 2015 y 2017).

El primero de los contratos afecta a los blindados de la fase 1, que entraron en servicio en el año 2003, y la finalidad es aproximar sus capacidades a las de los vehículos de la fase 2.

El contrato tendrá una duración hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

El otro de los contratos autorizados tiene como objetivo la transformación y actualización de las transmisiones SG850 a SG35T para la fase II de los vehículos de combate de Infantería y puesto de mando Pizarro y de los vehículos de combate de zapadores Castor.

La continua evolución tecnológica ha hecho necesaria acometer una transformación de cajas de velocidad de los modelos antiguos para la adecuación técnica a los nuevos modelos que aumentan la velocidad y movilidad de estos vehículos, y les permite el acople de implementos como palas, arados, rodillos y marcadores de brechas, con el objetivo de garantizar su protección y seguridad", según la referencia del Consejo de Ministros.

Este contrato tendrá una duración desde la formalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

El Pizarro es el buque insignia de la familia de vehículos de cadenas y Santa Bárbara tiene previsto ejecutar el programa en su centro de I+D en Madrid y sus fábricas en Sevilla y Trubia (Asturias).

Supondrá un número de horas de trabajo en estas instalaciones de más de 500.000 horas.

Sistema de radio táctica

Además, el Consejo de Ministros también ha autorizado la celebración del contrato de suministro de radios SDR (Radio Definida por Software) con el que se renovarán los equipos de radiocomunicaciones tácticas de las Fuerzas Armadas mediante un sistema conjunto que garantice el intercambio fiable y seguro de información táctica requerido en las operaciones tanto nacionales como internacionales.

El contrato, adjudicado a Indra, asciende a 768 millones de euros y tendrá una duración hasta el 30 de diciembre de 2034, sin posibilidad de prórroga.

Sistemas de mando y control

También ha aprobado la celebración del contrato de suministro de Conectividad Multidisciplinar MC3, que tiene por objeto modernizar los sistemas desplegables de mando, control y comunicaciones para aumentar sus capacidades operativas, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

El contrato, adjudicado a la UTE Indra-Telefónica, tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.

Capacidad criptológica

Asimismo, ha dado luz verde al contrato de suministro para la adquisición de medios de cifrado de voz táctica y datos mediante el desarrollo y adquisición de cifradores tácticos comunes a implantar en las Fuerzas Armadas, de nivel alto de seguridad, con capacidad criptológica dual nacional y OTAN.

Estos medios de cifrado sustituirán y mejorarán la capacidad de aquellos que han quedado o quedarán obsoletos en un corto período de tiempo, según la referencia.

La vigencia del contrato, adjudicado a la UTE Cipherbit-Epicom por 67 millones de euros, se extiende hasta el 30 de octubre de 2030, sin posibilidad de prórroga.

Radar de localización

La fabricación y suministro del sistema radar de localización de orígenes de fuego indirecto para dotar de esta capacidad a la brigada de Infantería de Marina de la que actualmente carece sustituirá a los actuales C/M que se encuentran en su ciclo final de vida útil.

Este contrato, adjudicado a Indra por 24 millones de euros, tendrá una duración desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2028.

«Esteban Terradas»

En el Consejo de Ministros de este martes, también se ha aprobado el Real Decreto por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Campo de Pruebas Avanzadas del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación", localizada en el término municipal de Jaén.

En dicha zona se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes. Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)