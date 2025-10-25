Cazas españoles han realizado 17 interceptaciones de aviones rusos en los últimos tres meses ante las provocaciones de Putin

Rusia niega las incursiones, mientras que las interferencias de señales GPS y las tensiones en la región continúan aumentando.

El incidente más reciente involucró a dos aviones rusos violando el espacio aéreo lituano, lo que provocó el despegue inmediato de cazas españoles para su interceptación.

La OTAN ha respondido a las incursiones rusas con el despliegue de la operación Centinela Oriental, que incluye cazas F-18, Eurofighters y armas antidrones.

Los cazas Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio español, integrados en el Destacamento Aerotáctico "Vilkas", han intensificado su actividad desde su despliegue a finales de julio en Lituania, completando 17 misiones ‘Alfa Scramble’ de policía aérea en el marco de la operación de la OTAN Enhanced Air Policing para proteger el flanco este aliado ante las cada vez más frecuentes incursiones rusas.

Las misiones ‘Alfa Scramble’ son alertas reales que activan el despegue inmediato de cazas en menos de 15 minutos para interceptar amenazas o aeronaves no identificadas. Son cada vez frecuentes en esa zona, especialmente sensible, por compartir frontera con Rusia y estar próxima al enclave militarizado de Kaliningrado.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado su presión sobre la OTAN, lo que obliga a los cazas aliados en la Operación de Policía Aérea del Báltico a dar una respuesta constante a estas amenazas. Este jueves, una nueva provocación de Moscú activó a dos Eurofighter españoles desplegados en la misión de vigilancia.

Según informó El ESPAÑOL, dos aeronaves militares rusas violaron el espacio aéreo de Lituania procedentes de la región de Kaliningrado. La incursión duró unos 18 segundos, pero fue suficiente para que se diera la orden de despegue inmediato a los aparatos españoles.

Se trata de la decimoséptima activación del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Vilkas desde su despliegue a finales de julio, según confirmaron fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

"Esta es otra demostración de la disposición de la OTAN para responder a cualquier evolución y de su capacidad para garantizar la seguridad del espacio aéreo de la Alianza", subrayó un funcionario de la organización a Reuters.

Las Fuerzas Armadas lituanas detallaron que la violación se produjo alrededor de las seis de la tarde, hora local, cuando los radares detectaron un caza SU-30 y un avión cisterna IL-78 sobrevolando la frontera estatal cerca de Kybartai, en el suroeste del país. Ambos aparatos realizaban tareas de reabastecimiento en el enclave ruso de Kaliningrado.

De momento, el incidente está siendo investigado por la OTAN, pero Lituania no ha dudado en convocar al principal diplomático ruso y emitir una protesta formal. "Este incidente demuestra una vez más que Rusia se comporta como un estado terrorista, ignorando el derecho internacional y la seguridad de los países vecinos", denunció la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en una publicación en Facebook.

Añadió que "Lituania está a salvo. Junto con nuestros aliados, cuidamos y defenderemos cada centímetro de nuestro país".

Por su parte, la primera de Estonia, Kristen Michal, expresó su plena solidaridad con Lituania, al igual que el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quien advirtió que “Rusia no se está calmando ni retrocediendo y que es necesario mantener la vigilancia”.

En la misma línea, la ministra de Asuntos Exteriores letona, Baiba Braze, reiteró el apoyo de Riga a Vilna.

Crecen las incursiones

Aunque Moscú negó cualquier incursión, el episodio se suma a una escalada de tensiones que no cesa. La incursión de 19 drones Geran-2 rusos en Polonia, el pasado 10 de septiembre, hizo saltar las alarmas y reveló grietas en la detección y las defensas europeas frente a la amenaza del Kremlin. Fue la primera ocasión, desde el inicio de la guerra en Ucrania, en que la Alianza Atlántica abría fuego contra objetivos de origen ruso.

Esto provocó que la Unión Europea y la OTAN replantearan su estrategia de defensa y anunciaron el 12 de septiembre la activación de la operación Centinela Oriental, un despliegue de medios militares orientado a reforzar la defensa aérea de la región, básicamente con cazas F-18, Eurofighters y armas antidrones.

Una misión en la que España ya participa en esta misión con dos cazas Eurofighter y un avión cisterna españoles desplegados en la base de Siauliai (Lituania) ya se han integrado a la operación Centinela Oriental puesta en marcha por la OTAN a mediados de septiembre como respuesta a la violación del espacio aéreo aliado por parte de drones rusos.

Pero eso no impidió nuevas incursiones como la ocurrida el 19 de septiembre en Estonia cuando tres aviones militares rusos violaron su espacio aéreo durante doce minutos. De nuevo, los cazas de la OTAN los interceptaron y escoltaron fuera de la zona.

Un Eurofighter español regresa de una misión Alfa Scramble Emad

Rusia volvió a negarlo, argumentando que Tallin “carecía de pruebas” y que sus acusaciones buscaban “intensificar las tensiones entre Oriente y Occidente”.

Pese a todo, las incursiones rusas y las interferencias de las señales GPS siguen aumentando.

De hecho, el pasado 24 de septiembre, un avión del Ejército del Aire y del Espacio en el que volaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania, en concreto, un A330 MRTT, también fue víctima de un intento de perturbación de su sistema GPS cuando volaba sobre el mar Báltico, en espacio aéreo internacional, y a 20 millas de Kaliningrado, región rusa en Europa.

Algo que ya le había ocurrido antes al avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando fue víctima de un ataque, presuntamente ruso, que desactivó los servicios de navegación de GPS y obligó a los pilotos a utilizar mapas analógicos para aterrizar en Bulgaria.

El DAT ‘Vilkas’

El Destacamento Aerotáctico (DAT) "Vilkas", cuyo nombre significa ‘lobo’ en lituano, está integrado por casi 200 aviadores militares de hasta 15 unidades diferentes del Ejército del Aire y del Espacio, y cuenta con ocho aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y un avión de reabastecimiento A400M del Ala 31 (Zaragoza).

Bajo el mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, la rotación actual operará desde la base aérea de Siauliai, en el norte de Lituania, hasta el mes de noviembre.