El Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo 25-3’ regresa a España tras dos meses de operación internacional

El despliegue del GCE reforzó la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas españolas y permitió demostrar la capacidad de proyectar poder naval globalmente.

El Buque de Asalto Anfibio Galicia y la Fragata Canarias atracaron en la Base Naval de Rota, mientras que la Almirante Juan de Borbón llegó al Arsenal de Ferrol.

Durante dos meses, 1.230 militares españoles colaboraron con fuerzas navales de más de 25 países, realizando actividades de vigilancia, cooperación, ayuda en desastres y defensa.

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3' regresó a España tras concluir su tercer despliegue del año, participando en el ejercicio internacional UNITAS 2025 dirigido por la U.S. Navy.

Tras diecisiete días de travesía por el Atlántico, los buques del Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Dédalo 25-3’ han regresado hoy a España, culminando el tercer y último despliegue del año.

Una misión en la que participan 1.230 militares, repartidos entre diferentes unidades, que han permanecido operativos hasta este 24 de octubre.

Las unidades han puesto fin a más de dos meses de intensa actividad operativa en la que participaron junto a fuerzas navales de más de 25 países durante el ejercicio internacional UNITAS 2025, liderado por la U.S. Navy y el Cuerpo de Marines estadounidense.

El Buque de Asalto Anfibio Galicia (L-51) y la Fragata Canarias (F-86) atracaron en la Base Naval de Rota, mientras que la Almirante Juan de Borbón (F-102) recaló en el Arsenal de Ferrol.

Con ello, el ‘Dédalo 25-3’ concluye una misión que ha permitido “demostrar la capacidad nacional de desplegar una Fuerza Naval lejos de nuestras fronteras durante un prolongado periodo de tiempo”, en palabras del contraalmirante Antonio González-Tánago de la Lastra, jefe de la agrupación.

El almirante destacó además que el grupo ha sido capaz de proyectar su poder naval “en cualquier lugar del globo, desarrollando actividades de vigilancia, cooperación, ayuda en desastres, disuasión, defensa y ataque”.

Subrayó asimismo que todo esto ha sido posible “gracias al extraordinario desempeño de nuestras unidades, que se fundamenta en la competencia profesional, el espíritu de sacrificio y el compañerismo de todos los marinos que sirven a España”.

Durante el despliegue, los miembros del GCE compartieron ejercicios combinados con otras fuerzas, participaron en maniobras anfibias y prestaron asistencia a buques civiles bajo pabellón español. Estas operaciones, junto con el entrenamiento conjunto, han reforzado la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas españolas y su presencia internacional.

Tras semanas lejos de sus hogares, los marinos e Infantes de Marina fueron recibidos con emoción por sus familias en los muelles de Rota y Ferrol.

Ahora, el grupo inicia un merecido periodo de descanso antes de prepararse para el próximo desafío: el despliegue ‘Dédalo 2026’, con el que España reafirmará su compromiso con la seguridad, la paz y la cooperación internacional.