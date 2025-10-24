Croacia restablece dos meses de servicio militar obligatorio para reforzar su capacidad defensiva

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento de Croacia ha aprobado el restablecimiento del servicio militar obligatorio, que había sido suprimido en 2008, como parte de una estrategia para reforzar la capacidad defensiva del país. La nueva normativa prevé un periodo de formación militar de dos meses para jóvenes de 19 años y comenzará antes de fin de año, con los primeros reclutas llegando a los cuarteles a principios del próximo año. La formación militar tendrá una remuneración de 1.100 euros mensuales y se contabilizará como antigüedad laboral; las mujeres no están obligadas, pero pueden participar voluntariamente.

El Parlamento de Croacia ha aprobado este viernes el restablecimiento del servicio militar obligatorio, suprimido en 2008, como parte de una estrategia para reforzar la capacidad defensiva del país. La nueva normativa prevé un periodo de formación de dos meses para jóvenes de 19 años.

La medida fue respaldada por 84 votos a favor, 30 abstenciones y 11 en contra, reintroduciendo así un sistema que había sido eliminado el 1 de enero de 2008 con motivo de la profesionalización de las Fuerzas Armadas croatas.

El servicio militar básico obligatorio durará dos meses, las primeras llamadas a filas comenzarán antes de fin de año y se espera que los primeros reclutas lleguen a los cuarteles de Knin, Slunj y Pozega a principios del próximo año, informó la agencia croata Hina.



Todos los jóvenes de 18 años se inscriben en el registro militar, y serán llamados a la formación militar en el año natural en el que cumplen 19 años, tras someterse a un examen médico para determinar si son aptos para el servicio militar.



Excepcionalmente, también pueden ser llamados a la formación militar reclutas de entre 19 y 30 años, si su servicio se ha pospuesto por estudios o, en caso de ser deportistas, para participar en campeonatos internacionales.



Quienes se nieguen a realizar el servicio militar por motivos religiosos o morales podrán declararse objetores de conciencia y cumplirán la formación básica de tres meses en protección civil o en unidades locales durante cuatro meses.



La formación militar tendrá una remuneración de 1.100 euros mensuales y se contabilizará como antigüedad laboral, mientras que la remuneración para el servicio civil será menor y se establecerá mediante un reglamento.



Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, pero pueden participar voluntariamente.

El debate sobrevuela las cabezas de cada vez más ciudadanos europeos ante el incremento de las amenazas bélicas. La principal, la invasión rusa de Ucrania y la imposibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Putin.