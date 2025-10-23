Indra exhibe sus capacidades antidrón en el ATLAS25: CROW, ARACNE y Nemus, claves en la defensa aérea

Las claves nuevo Generado con IA Indra ha destacado en el ejercicio ATLAS25 mostrando sus avanzadas soluciones antidrón como CROW, Aracne y el radar Nemus, esenciales para la defensa aérea. El simulacro ATLAS25, liderado por el Estado Mayor de la Defensa, reunió a diversas fuerzas armadas españolas para evaluar la respuesta ante amenazas aéreas con drones y misiles. Indra demostró la capacidad de sus sistemas antidrón en escenarios navales y terrestres, integrando datos críticos para mejorar la defensa aérea en Europa.

Indra ha exhibido en ATLAS25, sus soluciones antidrón más avanzadas, destacando los sistemas CROW para defensa naval y terrestre, Aracne para detección y neutralización junto a EM&E Group, y el radar Nemus, vital para la identificación táctica de amenazas.

Estas tecnologías han sido fundamentales en ATLAS25, el mayor ejercicio militar antiaéreo y antidrón celebrado hasta la fecha en España. El simulacro, realizado en Huelva del 20 al 24 de octubre y dirigido por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, ha reunido por primera vez a efectivos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civily Policía Nacional para poner a prueba su capacidad de respuesta ante ataques aéreos complejos con drones y misiles.

Bajo el liderazgo del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), los participantes sometieron a prueba su capacidad de respuesta frente a amenazas aéreas, evaluando nuevas tecnologías y su grado de madurez para futuras incorporaciones.

Durante el mismo, se han podido observar los despliegues y las lecciones identificadas en el empleo de los sistemas de armas contra dron (C-UAS) del ET en el flanco del Este, con el objeto de continuar con el impulso de las Técnicas, Tácticas y Procedimientos de sus sistemas aéreos no tripulados (UAS) y C-UAS.

Indra se distinguió en las maniobras por contar con sistemas desplegados tanto en la componente naval de la maniobra, como en la terrestre. Así, su sistema antidrón naval, CROW, con sus radares y sistemas de defensa electrónica, se encargó de recoger datos críticos que se integraron con los recogidos por los diferentes sistemas desplegados en tierra a través del sistema de mando y control desarrollado por la compañía.

En tierra, la compañía demostró el rendimiento del sistema antidrón ARACNE, que ha desarrollado junto aEM&E Group y que se entregará al Ejército este mismo año. El sistema de mando y control de la solución destacó por su elevada capacidad para fusionar la información recogida por múltiples sensores, propios y de terceros, y su precisión a la hora de identificar el tipo de amenaza y escoger la respuesta más adecuada en cada caso.

Entre los sensores propios empleados durante los ejercicios se encontraba el radar Nemus, un avanzado radar AESA de pequeñas dimensiones, diseñado específicamente por la compañía para soluciones tácticas como el antidrón.

Todas las soluciones desplegadas por Indra en el ejercicio se ven complementadas por una oferta que va mucho más allá y que ya distingue a la compañía como una de las más avanzadas de Europa en este terreno, lo que convierte a Indra en la empresa más capacitada para acelerar la implementación del futuro muro antidrón europeo.

La compañía es uno de los principales fabricantes europeos de radares de defensa aérea, con sistemas de largo, medio y corto alcance, tanto fijos como móviles, capaces de operar bajo fuego enemigo. Estas capacidades se complementan con radares especializados en la detección de amenazas espaciales, clave para frenar misiles balísticos.

Todo el conjunto está coordinado por el avanzado sistema de mando y control Airdef y el Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea (COAAAS), proporcionando a las Fuerzas Armadas protección integral en todos los niveles