Indra y Rheinmetall se reúnen en Alemania para impulsar nuevos proyectos vinculados a plataformas terrestres

Indra Land Vehicles se prepara para asumir la producción de vehículos blindados, rompiendo el monopolio histórico de Santa Bárbara en este segmento.

Ambas compañías buscan dotar a Europa de autonomía estratégica en defensa y soberanía tecnológica, reforzando su alianza firmada en mayo.

Indra y Rheinmetall se reunieron en Alemania para fortalecer su colaboración en proyectos de defensa, centrándose en plataformas terrestres.

Ángel Escribano, presidente de Indra Group, ha mantenido una reunión de trabajo en Alemania con Armin Papperger, presidente y CEO de Rheinmetall AG, para "avanzar juntos en el objetivo de dotar a Europa de autonomía estratégica en materia de defensa y soberanía tecnológica".

Así lo ha anunciado la compañía española a través de su red social Linkedln, donde especificaba que la citada reunión se ha centrado en "profundizar en la colaboración en diversos proyectos, especialmente vinculados a plataformas terrestres".

Ya en mayo, ambas compañías firmaron un acuerdo que reforzaba la alianza entre ambas. Rheinmetall es uno de los principales proveedores mundiales de vehículos blindados de cadenas y ruedas, y es el diseñador original —entre otros vehículos— del vehículo de apertura de brechas blindado KEILER NG. Además, Rheinmetall tiene una participación tecnológica significativa en el tanque Leopard 2A4.

Igualmente, cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en áreas como el diseño, la fabricación y el soporte de vehículos blindados. Con REM S.A.U., Rheinmetall ya tiene una presencia sólida e importante en España.

Un acuerdo con Rheinmetall permitiría a Indra contar con una propuesta 100 % europea que compitiera con la que propone General Dynamics.

Y esto es muy importante. Recientemente, Indra ha conseguido gran parte de los 6.890 millones de euros en préstamos al 0% para la industria militar mediante la aprobación de 3 Reales Decretos para financiar 18 proyectos del PEM (Programas Especiales de Modernización), convirtiéndola en el centro neurálgico de la reestructuración del sector.

Se trata de programas dedicados a todos los dominios, el Mar, el Espacio, el Ciberespacio y en Tierra, donde ha logrado grandes contratos vinculados a plataformas terrestres como los proyectos ‘Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II, ATP Ruedas’ y ‘ATP Cadenas’, adjudicados a la UTE de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con una prefinanciación de 3.002 millones de euros (1.181 millones para el primero y 1.821 para el segundo).

Además, Tess Defence -liderada por Indra, e integrada por EM&E Group, Santa Bárbara Sistemas y SAPA-, la misma compañía que actualmente fabrica los vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, ha conseguido un préstamo de 788 millones de euros para el ‘Vehículo de Apoyo Cadenas’ (VAC).

Junto a ellos, otros programas conseguidos han sido la modernización del Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Pizarro (60 millones de euros) y el ‘Vehículo Lanzapuentes Ruedas’, que ha logrado una financiación de 190 millones de euros.

Indra Land Vehicles

Recientemente, la compañía que preside Ángel Escribano, anunciaba que Indra Land Vehicles ya estaba preparada para canalizar los contratos terrestres que desplegará el Ministerio de Defensa enfocados a modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

El desarrollo de esta división es un hito en este mercado, ya que supone el fin de facto del monopolio que había tenido Santa Bárbara en este segmento desde su privatización en 2001.

Precisamente, se espera que estos vehículos, que ahora se fabrican en Trubia, se integren en la fábrica de El Tallerón que la compañía adquirió a Duro Felguera hace unos meses.

En este momento la compañía está preparando las instalaciones para asumir la producción de vehículos blindados y otros sistemas de defensa terrestre en cuanto se activen los primeros contratos.

Asimismo, Indra también ha firmado una alianza con la compañía alemana Rheinmetall para colaborar en una actualización del Sistema de Combate del Leopard 2A6 del Ejército de Tierra, con una tecnología de vanguardia que asegura una solución 100% europea.