El Grupo Oesía presenta en Córdoba su nuevo hub de innovación y refuerza su presencia en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Grupo Oesía inaugura un hub de innovación en Córdoba, centrado en la transformación digital, la ciberseguridad y el ámbito de la defensa. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, resalta la importancia del proyecto para el desarrollo económico y tecnológico de la ciudad. El hub de innovación creará 100 nuevos empleos en los próximos dos años, apostando por talento local. Grupo Oesía busca ser socio tecnológico estratégico para la Base Logística del Ejército de Tierra, aportando soluciones avanzadas y experiencia en ciberseguridad.

El grupo Oesía, que preside Luis Furnells, ha presentado este martes en Córdoba su nuevo hub tecnológico, un centro desde el que impulsará la innovación y el desarrollo de proyectos de alto impacto en los ámbitos civil, de seguridad y defensa. Con esta iniciativa, la compañía consolida su compromiso con el impulso tecnológico e industrial de Andalucía.

En una primera fase, el nuevo centro estará orientado al diseño e implementación de proyectos en transformación digital, innovación y ciberseguridad para los sectores público y privado; y en una segunda fase, impulsará también proyectos vinculados al ámbito de la seguridad y la defensa.

José María Bellido, el alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, ha expresado su agradecimiento al presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, por la firme apuesta de la compañía por la capital cordobesa.

Bellido destacó que este compromiso impulsa nuevas oportunidades para el desarrollo económico y tecnológico de la ciudad, reforzando su posicionamiento como uno de los polos de innovación más dinámicos del sur de España.

El alcalde de Córdoba ha destacado que la llegada de Grupo Oesía a la capital “representa una magnífica noticia para Córdoba, que recibe a una empresa española puntera en materia de innovación y tecnología, generadora de empleos de alta cualificación y que nos permitirá seguir apostando por la retención y el retorno del talento cordobés”.

Bellido subrayó además que “creemos firmemente en las ventajas de esta colaboración público-privada, y desde el Ayuntamiento de Córdoba vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acompañar y facilitar a Grupo Oesía en su proceso de crecimiento e implantación en Córdoba”.

En este sentido, recalcó que el compromiso municipal va “más allá de la importancia del proyecto de la BLET (Base Logística del Ejército de Tierra)”, pues también busca potenciar “el desarrollo tecnológico de las empresas cordobesas, que van a contar con Grupo Oesía como un aliado estratégico en este proceso”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, ha destacado que “la elección de Córdoba responde a nuestra apuesta por una provincia que ofrece las condiciones óptimas y talento altamente cualificado para llevar a cabo iniciativas que combinan innovación, industria y alta tecnología. Queremos que los proyectos que impulsamos desde Córdoba —en ciberseguridad, innovación, transformación digital y defensa— se realicen con talento cordobés, fortaleciendo el ecosistema local y generando oportunidades de empleo cualificado”.

Ciberseguridad y transformación digital

En la provincia, la tecnológica ya está trabajando en torno a tres líneas principales: una primera, centrada en la ciberseguridad; una segunda, orientada a la transformación digital; y una tercera, enfocada en la aplicación de soluciones de ciberseguridad, digitalización y logística avanzada en infraestructuras críticas y entornos industriales.

En el ámbito de la ciberseguridad, a través de su división Cipherbit – Grupo Oesía, especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas para la protección de infraestructuras críticas, la compañía está impulsando proyectos para garantizar la securización y resiliencia de administraciones públicas y empresas. Ejemplo de ello es la implantación de su solución OpenNAC Enterprise, diseñada para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en el acceso a la red, en la Diputación de Córdoba.

Asimismo, la compañía ha reiterado su voluntad de ser un socio tecnológico de alto valor para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), aportando su experiencia en la integración de sistemas, la digitalización de procesos y la protección de infraestructuras críticas, con el fin de contribuir a la modernización y eficiencia de este proyecto estratégico.

El hub de innovación de Córdoba nace con una vocación clara de permanencia y con el compromiso de impulsar soluciones avanzadas, contribuir al desarrollo sostenible e industrial de la provincia y generar empleo altamente cualificado para talento local.

La compañía creará 100 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años.