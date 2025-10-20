Artec GmbH será el contratista principal del Obús de Control Remoto de 155 Milímetros, utilizando el módulo de propulsión del Boxer.

El "Schakal" combina el chasis del Boxer y la torreta del Puma, ofreciendo movilidad, protección y potencia de fuego.

El contrato incluye un paquete logístico con repuestos, materiales de formación y servicios opcionales como protección antitanque y defensa contra drones.

Artec GmbH entregará 150 vehículos de combate "Schakal" a Alemania y 72 a Países Bajos por 3.400 millones de euros.

Artec GmbH, el consorcio formado por Rheinmetall (64%) y KNDS (36%), se ha hecho con el contrato de 222 vehículos de combate de infantería Schakal para las fuerzas armadas de Alemania y los Países Bajos.

En concreto, se entregarán 150 vehículos Schakal a las Fuerzas Armadas Alemanas y 72 al Ejército Neerlandés, según ha anunciado la compañía.

El pedido total para los ejércitos alemán y neerlandés asciende a 3.410 millones de euros brutos, con una participación de Rheinmetall de casi 3.000 millones de euros, con lo que el grupo armamentístico Rheinmetall continúa asegurándose importantes contratos gracias al rearme de Europa

El contrato también incluye un paquete logístico con repuestos, materiales de formación y herramientas especializadas.

Además, cubre servicios adicionales opcionales como protección contra armas antitanque, detección e identificación de ataques con fuego, así como defensa contra drones. También se incluye opcionalmente la retirada de hasta 248 vehículos adicionales.

El "Schakal" es una combinación del chasis del blindado de ruedas "Boxer" y la torreta del vehículo de combate de infantería "Puma" de 30 mm con la ametralladora MK 30-2/ABM de Rheinmetall, es el principal sistema de armas de las recién creadas fuerzas medias del Ejército.

El nuevo vehículo blindado de transporte de personal combina movilidad, protección y potencia de fuego al máximo nivel. Esto permite a las fuerzas medias cubrir grandes distancias a su propio ritmo en el menor tiempo posible.

La torreta de 30 m permite combatir eficazmente una amplia variedad de objetivos en situaciones de combate dinámicas.

Igualmente, Artec GmbH también será el futuro contratista principal del RCH 155 (Obús de Control Remoto de 155 Milímetros), otra combinación del probado módulo de propulsión del vehículo blindado sobre ruedas Boxer y equipado con el sistema de armas del Panzerhaubitze PzH 2000.