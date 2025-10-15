Rheinmetall suministrará al Ejército alemán unidades médicas blindadas por 300 millones de euros

El Gobierno de Alemania ha adjudicado a la armamentística Rheinmetall un contrato de alrededor de 300 millones de euros para el suministro de instalaciones médicas blindadas de alta movilidad.

Cada una de las instalaciones médicas consta de un total de once vehículos con sus respectivos contenedores multifuncionales y, según la compañía, la principal ventaja de esta infraestructura es su "gran movilidad" y la posibilidad de ser desplegada cerca del frente de batalla

Se espera que el Gobierno alemán reciba la primera unidad médica blindada en 2029, si bien la licitación tiene vigencia hasta 2040 y permite la contratación de sistemas adicionales.

"Los contenedores permanecen en los vehículos durante la operación. Se trata de camiones militares HX de Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Esto confiere a las instalaciones médicas una gran movilidad y les permite desplegarse en operaciones de defensa nacionales y de la alianza, según la situación de amenaza.

De este modo, el personal con heridas graves puede recibir atención médica cerca del frente.

En términos de movilidad y protección, actualmente no existe un sistema comparable en la OTAN", ha destacado la empresa.