El CEO de Indra reivindica el liderazgo de la compañía en la dotación tecnológica de los sistemas europeos de defensa

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, defendió este martes en Bruselas la disposición de su grupo para asumir su papel como gran compañía europea y contribuir con sus capacidades tecnológicas, industriales y de colaboración a dar respuesta a las necesidades de los ejércitos del continente.

El CEO de Indra Group participó en la V Conferencia Europea de Defensa y Seguridad, concretamente en la mesa redonda 'Rearming Europe: Aligning Policy with Industrial and Military Capabilities', donde aseguró que “Indra está invirtiendo, creciendo y mejorando sus capacidades industriales y de entrega”.

De los Mozos afirmó que “el Fondo Europeo de Defensa es una herramienta muy útil para lanzar desarrollos conjuntos, pero estos productos no se consolidarán a menos que los Estados miembros participantes realicen compras conjuntas”.

“Es importante centrarse en grandes proyectos europeos enfocados en las capacidades que los Estados miembros no pueden desarrollar y adquirir solos, en vez de en cientos de pequeños desarrollos”, añadió.

Según de los Mozos, los proyectos comunes son el mejor habilitador para generar confianza. “Hay que encontrar e incentivar soluciones win-win entre países e industrias, en las que todos ganen, para generar confianza”.

Así, propone desarrollar juntos la próxima generación de sistemas de defensa dentro del Fondo Europeo de Defensa, pero con “una mayor y más prolongada implicación de los Ministerios de Defensa desde el primer día", señaló el ejecutivo.

El CEO expuso la importancia de la inversión en defensa y seguridad en el continente para cerrar las “grandes brechas de capacidad en todos los dominios” y la necesidad de “una decisión política para adquirir de inmediato nuevas soluciones para sustituir a los sistemas heredados que llevan más de 30 años operativos, pero ya no pueden hacer frente a las nuevas amenazas vistas en Ucrania”.

En la citada mesa también intervinieron Panayiotis Hadjipavlis, director de Defensa de la República Checa; André Denk, director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa; Herald Ruijters, director general adjunto de DG Defis (Directorate-General for Defence Industry and Space); Jean-Brice Dumont, jefe de Potencia Aérea de Airbus D&S; y Stefan A. Hess, miembro del Comité Ejecutivo de Hensoldt.

IndraMind y el muro antidrón

José Vicente de los Mozos detalló algunas soluciones de Indra que pueden contribuir a cerrar las brechas en la defensa del continente, como IndraMind, con la que la compañía quiere liderar la era de la inteligencia artificial en Europa.

El objetivo es que este cerebro cognitivo soberano para la toma de decisiones en misiones críticas sea la alternativa europea a los grandes gigantes tecnológicos para asegurar la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica.

La defensa aérea es otra de las áreas más relevantes para el ejecutivo de Indra. “Falta un sistema de defensa aérea multidominio y multinivel, capaz de permitir una defensa aérea en profundidad contra amenazas tradicionales, como misiles y cazas, y contra las nuevas amenazas como los drones”, manifestó.

En el marco de la conferencia, el consejero delegado de Indra mantuvo encuentros bilaterales, entre otros, con el el ministro belga de Defensa, Theo Francken.

También se reunión con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, al que manifestó la disposición de la compañía para colaborar activamente con su tecnología de última generación en la defensa del continente, tanto en la zona sur como en el este.

Como ejemplo, destacó que “Indra tiene una solución para el despliegue rápido del llamado muro antidrón, basada en su sistema AirDef (Air C2) combinado con capacidades de detección de drones de los radares Lanza LTR-25 y el sistema antidrón (C-UAS) Aracne, desarrollado en colaboración con EM&E Group”.