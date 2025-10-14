Indra Land Vehicles, lista para impulsar la modernización de las plataformas terrestres de las Fuerzas Armadas

Precisamente, el Gobierno ha dado luz verde este martes a la prefinanciación de algunos de los 31 programas de defensa previstos en el plan industrial presentados por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en abril.

La compañía mantiene su hoja de ruta para consolidarse como un actor de referencia en el sector de la defensa.

En este contexto, uno de los hitos más relevantes ha sido la creación de Indra Land Vehicles, una división especializada que refuerza su posición en el segmento de plataformas terrestres, permitiéndoles pasar de ser un integrador tecnológico a un fabricante completo de vehículos militares terrestres.

El desarrollo de esta división es un hito en este mercado, ya que supone el fin de facto del monopolio que había tenido Santa Bárbara en este segmento desde su privatización en 2001.

Precisamente, se espera que estos vehículos, que ahora se fabrican en Trubia, se integren en la fábrica de El Tallerón que la compañía adquirió a Duro Felguera hace unos meses.

En este momento la compañía está preparando las instalaciones para asumir la producción de vehículos blindados y otros sistemas de defensa terrestre en cuanto se activen los primeros contratos.

Asimismo, Indra también ha firmado una alianza con la compañía alemana Rheinmetall para colaborar en una actualización del Sistema de Combate del Leopard 2A6 del Ejército de Tierra, con una tecnología de vanguardia que asegura una solución 100% europea.