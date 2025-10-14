El Gobierno adjudica 6.823 millones para financiar 18 programas para modernizar el equipamiento de Defensa

Después de semanas de práctica paralización de la aprobación de programas de Defensa, el Consejo de Ministros celebrado este martes ha sido uno de los más prolíficos de los que se recuerdan en los últimos años.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Plan Industrial, es la ejecución de un total de 33 Programas Especiales de Modernización, de los cuales 13 de ellos ya están siendo llevados a cabo tras la aprobación en el Consejo Ministerial.

Sin embargo, de los restantes, en la reunión de este martes se han aprobado un total de 18. Quedando fuera, entre otros, el Programa Santiago II que tiene como objetivo impulsar las capacidades de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas españolas.

Entre las novedades, se encuentra la adjudicación del programa Actualización Vehículos Pizarro que, tal y como adelantó la semana pasada EL ESPAÑOL, llevará a cabo Santa Bárbara Sistemas. La prefinanciación para este programa se sitúa en 176 millones de euros, mientras que el total será varias órdenes superior.

El programa Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), desarrollado por la empresa TESS Defence, para dotar al Ejército de Tierra de una plataforma que renueve el vehículo Transporte Oruga Acorazado (TOA) que ha superado ampliamente su ciclo de vida previsto. Esta financiación alcanza los 788 millones de euros.

Vamtac de la Legión Izan González Base Álvarez de Sotomayor (Viator, Almería)

Continuando con vehículos, el Consejo de Ministros ha aprobado la financiación para el Vehículo de Exploración y Reconocimiento, que ha recaído sobre la gallega UROVESA, por 132 millones.

Por otro lado, Indra ha sido una de las grandes adjudicatarias de la financiación de los programas.

De esta forma, la compañía presidida por Ángel Escribano trabajará de forma independiente en los programas Vehículo Lanzapuente Ruedas (190 millones), Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada (100 millones), Sistema de Combate Terrestre Superior (20 millones), el Sistema Conjunto Radio Táctica (768 millones) y el Sistema Lanzador Embarcado (42 millones).

También Indra se ha hecho con los programas de Radares Contra Batería (24 millones de euros), Entorno Virtual Aislado de Enseñanza en Ciberseguridad (36 millones) y el programa Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea (820 millones).

Según recoge el documento publicado por el Consejo de Ministros, "Indra deberá destinar el importe de la financiación recibida a ejecutar parcialmente cada uno de los programas identificados".

Recalcan además que el proceso se ceñirá a las condiciones establecidas en el Real Decreto para su posterior devolución una vez se vaya ejecutando.

Asimismo, en un número muy importante de programas, Indra forma una UTE con EM&E (Escribano Mechanical & Engineering). Estos programas son: el Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente (150 millones), el Sistema Contra UAS (17millones), el obús sobre ruedas (1.181 millones) y el obús sobre cadenas (1.821 millones).

Por último, Indra también irá en UTE con Telefónica para el programa de modernización de Conectividad Multidisciplinar, por 380 millones de euros.

El Programa Especial de Modernización de la Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio, con una prefinanciación de 150 millones de euros, a la UTE Cipherbit y Epicom.

Concesiones directas

"El procedimiento de concesión directa de los préstamos se justifica por el carácter singular de los programas", según se recoge en el documento del Consejo Ministerial.

Estos programas están "destinados a dotar a las Fuerzas Armadas con las capacidades que requieren a través de la adquisición de material de defensa de distinto tipo que, por su propia naturaleza, exigen importantes prefinanciaciones con carácter previo al suministro".

Asimismo, recalcan que los programas de modernización "reforzarán la actividad industrial al dedicar años para el desarrollo y la construcción, generando empleo y creando empresas y PYMES dedicadas al sector de la defensa en todo el territorio nacional":

"El apoyo y colaboración de la industria auxiliar, así como la consolidación de la industria tecnológica nacional en el diseño y construcción de sistemas de seguridad, son claves para la defensa nacional".