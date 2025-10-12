Robles agradece a los militares en el exterior su generosidad, profesionalidad y entrega: "hacen de España, un gran país"

Como cada año, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha iniciado esta jornada del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, manteniendo una videoconferencia con los contingentes desplegados en misiones en el exterior, a los que ha trasladado su reconocimiento porque “ustedes hacen de España, un gran país. Por eso, no hay mejor día para que nuestra bandera ondee bien alto”.

Así lo ha expresado junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón y general José Antonio Agüero, comandante del Mando de Operaciones.

Ya sea en el marco de OTAN, ONU o Unión Europea, el agradecimiento por la profesionalidad de los militares españoles es una constante, “lo que pone de manifiesto la enorme reputación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, allí donde trabajan”.

Un trabajo que es un esfuerzo conjunto y una labor de equipo donde cada efectivo cuenta, “desde el soldado que está sobre el terreno, pasando por los mecánicos que aseguran que todo funcione o los mandos del ciberespacio que velan por la seguridad de los despliegues aéreos, en un momento tan crucial para la defensa antiaérea”, ha señalado el teniente general Agüero.

Además, la ministra de Defensa ha subrayado que “más allá de la misión encomendada, hay una labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas que, muchas veces, no trasciende y que es también vital para la población de los lugares donde ustedes trabajan, cada día”.

Y ha reiterado que “la presencia de militares españoles implica una defensa férrea de la paz y de valores de convivencia y libertad”.

En este punto, Robles ha querido también tener unas palabras de apoyo a la población ucraniana que “está sufriendo una guerra cruel que solo tiene un responsable, Putin”.

Territorio Euro-Atlántico

Bajo mandato de la ONU, militares españoles forman parte de la misión en Líbano (la más numerosa, con 670 militares) en la que lideran el sector este, además también se participa en la misión de la ONU en Colombia.

En el marco de la OTAN, como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de Fuerzas de la OTAN, en 2024 corresponderá a España el liderazgo del battlegroup de la operación FLF-Eslovaquia. De esta forma, el despliegue actual dentro del territorio Euro-Atlántico se verá incrementado hasta 1.700 militares, incluidos los del actual contingente terrestre en FLF-Letonia.

A estos despliegues se suma la contribución a las fuerzas navales permanentes de la OTAN (SNMG y SNMCMG), los dispositivos de policía y vigilancia aérea (Eap-Rumania) y el apoyo a la defensa antiaérea en los países bálticos (BAP) y encA/T-Turquía.

Además, España está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en República Centroafricana, Somalia y Senegal, así como en la ‘Operación Atalanta’ que lucha contra la piratería en el océano Índico, desplegando recursos humanos y material pertenecientes a la Armada y el Ejército del Aire.