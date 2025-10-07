El gallego Francisco Conde sustituye a Alberto Fabra como presidente de la Comisión de Defensa del Congreso

La Comisión de Defensa del Congreso ha nombrado este martes al diputado gallego Francisco José Conde López, estrecho colaborador de Alberto Núñez Feijóo, como nuevo presidente del organismo.

Su nombramiento se produce en sustitución de Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat Valenciana, también del PP, quien renunció al cargo después de que su hijo comenzase a trabajar en una empresa que fue adquirida por Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), lo que podría crear un "conflicto de intereses".



Según dijo entonces Fabra, fue una decisión propia, consensuada con su partido y su grupo, que consideraron que era lo mejor".

Francisco Conde ha sido elegido con 19 votos a favor y nueve en blanco, mientras que Vox ha preferido proponer a su propio candidato, Alberto Asarta, que sólo ha logrado un voto.

Hasta este lunes Conde presidía la Comisión Mixta para la Unión Europea, un puesto que ahora pasa a ocupar Fabra después de permanecer dos años al frente de la de Defensa, según consta en la web del Congreso.

Trayectoria política

Nacido en febrero de 1968, Conde es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad.

Conde ha dedicado buena parte de su carrera a la gestión pública en Galicia. Fue consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia entre diciembre de 2012 y mayo de 2022. Más tarde, asumió el cargo de vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria desde marzo de 2022 hasta junio de 2023.

Además, representó a los gallegos como diputado en el Parlamento de Galicia desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2023.

