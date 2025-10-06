Indra mantiene 346 acuerdos con centros de FP y prevé incorporar al 75% de los estudiantes en prácticas

Indra Group cuenta con 346 acuerdos con centros de formación profesional (FP) y prevé contratar al 75% de los alumnos que actualmente están realizando sus prácticas en 2025 en la compañía.

Así lo han señalado varios altos directivos de la compañía, que este lunes ha celebrado en su sede de Alcobendas un encuentro con directores de centros de Formación Profesional (FP) de toda España.

A la cita también han asistido representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de poner en valor la importancia de esta modalidad educativa en sectores estratégicos como la defensa, el aeroespacial y las tecnologías digitales.

"Esta vía educativa abre puertas a carreras profesionales sólidas y apasionantes. En Indra Group estamos liderando un momento clave como es la reindustrialización de España, convencidos de que la Formación Profesional no solo capacita a miles de jóvenes cada año, sino que es una palanca de transformación para nuestra sociedad", ha destacado Ángel Escribano, presidente de Indra Group y antiguo estudiante de FP.

En la actualidad, un tercio de la plantilla de Indra Group en España está formada por graduados de FP, un reflejo del compromiso de la compañía con esta vía educativa como motor de empleabilidad y competitividad.

"Un país que quiere desarrollar una sólida capacidad industrial y una autonomía tecnológica real debe apostar decididamente por la FP, como hace España", ha sostenido el presidente ejecutivo. Por ello, se prevé que el 75% de los alumnos FP en prácticas en 2025 se incorporen a la plantilla de la empresa para reforzar el papel de Indra como tractora del tejido industrial y tecnológico nacional.

Por su parte, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha realizado una breve presentación de la compañía destacando sus diversas líneas de negocio y apuntando, por lo tanto, a las necesidades que van a surgir en un momento de plena transformación.

Foto de familia con los directores de centros de Formación Profesional (FP) de toda España. INDRA

"Las administraciones, los centros de formación y las empresas debemos trabajar juntos para hacer realidad esta transformación y para que este momento sirva para garantizar un futuro de calidad para los jóvenes", añadió.

Durante la jornada, se ha destacado el crecimiento sostenido de la FP en España, con más de un millón de estudiantes matriculados este curso escolar. Y se ha puesto especial énfasis en la demanda de perfiles tecnológicos, la importancia de la FP Dual e Intensiva y la necesidad de reforzar la orientación temprana para los jóvenes.

Asimismo, se ha subrayado que la confianza en el talento es esencial para impulsar el desarrollo de las organizaciones y poder competir en el mercado global.