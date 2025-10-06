La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará el Sentinel-1D de Copernicus el 4 de noviembre desde la Guayana francesa

El próximo 4 de noviembre, el satélite Sentinel-1D del programa europeo Copernicus será lanzado al espacio a bordo de un cohete Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

Diseñado para operar durante la década de 2030, Sentinel-1D es parte del sistema de observación de la Tierra del Programa Espacial de la Unión Europea, una iniciativa en la que la Agencia Espacial Europea (ESA) desempeña un papel clave.

Este lanzamiento refuerza el liderazgo de la UE en monitorización planetaria y subraya el impacto tangible de las inversiones europeas en el espacio, con beneficios que abarcan desde comunidades más seguras y protección marítima, hasta una respuesta más efectiva ante desastres naturales y una mayor resiliencia a largo plazo.

Poco después de su despegue, el satélite se separará de la nave espacial y quedará colocado en órbita, a una altitud de unos 693 km. Entonces, estará listo para comenzar la puesta en marcha, en la que el instrumento radar será calibrado y validado antes de ser completamente operativo.



Como el sistema de observación de la Tierra más avanzado del mundo, Copernicus proporciona datos y servicios de observación de la Tierra continuos, gratuitos y fiables a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo.



Equipado con una tecnología radar avanzada, Sentinel-1D, cuyo principal contratista es

Thales Alenia Space, proporcionará imágenes de la superficie terrestre, independientemente del clima y de día y de noche, esenciales para hacer el seguimiento del hielo marino, los icebergs y los glaciares, la subsidencia y los vertidos de petróleo.



La misión, denominada VA265, será el tercer vuelo de Ariane 6, el nuevo lanzador europeo de carga pesada, y refleja la reciente capacidad de Europa para poner sus satélites en órbita bajo sus propios términos, fortaleciendo así la autonomía estratégica de la UE.