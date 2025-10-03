Indra destaca ante el Ejército de Tierra las capacidades de su radar MTR 5, diseñado para escenarios de alta intensidad

El radar multifunción MTR 5 de Indra fue uno de los grandes protagonistas de la octava edición del Foro 2E+I Ejército 35, celebrado esta semana en Toledo. Este sistema de quinta generación, concebido para escenarios de alta intensidad, se presentó como una de las soluciones tecnológicas más avanzadas para garantizar la superioridad de fuegos en el campo de batalla moderno.

Con un alcance superior a los 90 kilómetros y montado sobre un vehículo que le otorga plena movilidad, el MTR 5 ofrece una capacidad de despliegue y repliegue rápido que lo convierte en un activo decisivo para operaciones en entornos cambiantes y de máxima exigencia.

El asesor operativo en Sistemas Terrestres de Indra, Miguel Ángel de Díez, ha explicado durante la mesa dedicada a la Superioridad de fuegos las principales características de la tecnología desarrollada por la multinacional española.

"El radar MTR 5 calcula el origen de los fuegos, alerta a las unidades propias que puedan verse amenazadas, da información a los sistemas de interceptación para destruir proyectiles en vuelo y asiste a la toma de decisión para generar las órdenes de batir los orígenes de fuegos", ha destacado Díez.

Además, ha detallado, el radar "cuenta con una elevada capacidad de detección de blancos tanto en superficie (terrestres y navales) como aéreos, incluyendo aquellos con una reducida firma radar como UAVs, todo ello con un nivel de precisión muy superior a cualquier otro radar contrabatería actual".

El MTR 5 sobresale, asimismo, por su polivalencia, ya que puede identificar objetivos terrestres, navales y aéreos, incluidos aquellos con firmas radar reducidas, como los drones. Su firma radar reducida refuerza, además, sus capacidades de supervivencia, dificultando su localización por parte del adversario.

Además, está diseñado para operar tanto de manera independiente como dentro de redes de vigilancia más amplias y puede funcionar como sensor remoto del Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomático (COAAAS).

La importancia de este sistema se enmarca en un contexto en el que los conflictos armados evolucionan hacia mayor robotización y proliferación del uso de vehículos no tripulados. Así se puso de manifiesto durante el foro, que reunió a mandos del Ejército de Tierra y responsables de la industria de defensa bajo el lema del “nuevo enfoque de la maniobra”, centrado en la robotización, el combate antidrón y la superioridad de fuegos como elementos críticos del futuro campo de batalla.

En este sentido, Indra ha expuesto también otros desarrollos. Manuel Rodríguez Cerezo, director del área Weapons and Ammunitions, destacó las capacidades de la familia de sistemas Tarsis, drones diseñados tanto para misiones de inteligencia y vigilancia (ISTAR) como para portar armamento ligero contra objetivos sin blindaje.

En paralelo, presentó Valero, el sistema aéreo multipropósito capaz de actuar como misil, señuelo o herramienta de guerra electrónica, optimizado para ofrecer una alta relación coste-eficacia.

El foro también sirvió para dar a conocer la solución móvil de combate antidrón de Indra. José Carlos Hidalgo, responsable de Ingeniería de Sistemas Antidrón, ha explicado que este sistema integra capacidades de detección, guerra electrónica y mando y control a bordo de distintos vehículos interconectados.

La interacción entre estas plataformas crea una burbuja de protección on the move que permite a las unidades mantener su seguridad incluso en movimiento. Dentro de este concepto se subrayó el papel de Nemus, un radar AESA ligero y compacto, diseñado para reforzar la protección de vehículos frente a amenazas aéreas y pequeños UAVs.