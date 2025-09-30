Luis Mayo asume la dirección de la división espacial de Indra en plena expansión europea

Indra Group nombra a Luis Mayo director de Indra Space, con el objetivo de "reforzar su apuesta para convertirse en un actor único en Europa" y la empresa más integrada de toda la cadena de valor del espacio, capaz de ofrecer misiones espaciales end-to-end con un enfoque dual, tanto civil como militar.

Con una reconocida trayectoria en defensa y espacio, sectores en los que ha desempeñado cargos de máxima responsabilidad en diferentes empresas internacionales, la llegada de Mayo "aportará una visión estratégica que permitirá a Indra Space avanzar en su liderazgo europeo en el sector espacial", señala la compañía.

Luis Mayo cuenta con una amplia trayectoria en el sector espacial. Ha presidido Galileo Sistemas y Servicios y llegó a representar a España en el Consejo de Administración de Galileo Industries, participando de forma activa en el desarrollo del programa europeo Galileo.

Desde 1998, además, contribuye a la definición del Plan Nacional del Espacio.

En los últimos años ha reforzado su perfil internacional: desde 2020 preside el comité asesor para el Programa de Soporte a la Innovación en Navegación de la Agencia Espacial Europea (ESA) y forma parte de foros estratégicos como el comité asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del CESEDEN.

Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Mayo ha completado también programas ejecutivos en IESE Business School.

Con este nombramiento, "Indra Group da un nuevo impulso a su negocio de espacio, un ámbito clave para el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector civil y crítico para el futuro de la defensa y la autonomía estratégica de Europa".

El espacio, motor de tecnologías duales

Con la creación de Indra Space, la compañía amplía su presencia en el sector aeroespacial y aspira a abarcar toda la cadena de valor en proyectos espaciales: desde el diseño de la misión y el desarrollo del satélite, hasta la fabricación, la puesta en marcha del segmento terreno y la posterior operación en órbita.

La nueva división tendrá entre sus principales líneas de actuación los sistemas de comunicaciones seguras, la vigilancia espacial, los productos avanzados de observación de la Tierra de próxima generación y los sistemas de navegación, entre otras soluciones estratégicas.

El Grupo ya desempeña un papel esencial en infraestructuras críticas como Copernicus, Galileo y EGNOS, y participa en misiones internacionales de alto impacto como METEOSAT, Sentinel 1-D o el lanzador Vega-C, y pretende liderar grandes programas estratégicos europeos como IRIS², clave para la soberanía en comunicaciones seguras, o SpainSat NG y PAZ.