El Grupo de Combate 'Dédalo' lidera un ejercicio multinacional de desembarco en la costa este de EEUU

Los días de UNITAS 2025 llegan a su fin tras semanas de ejercicios en Estados Unidos. Como colofón al despliegue de las maniobras, la Fuerza de Desembarco de la Armada española ha desarrollado y liderado varias prácticas anfibias en la costa del país americano.

"Durante estas jornadas, se han realizado operaciones de interdicción marítima, tiro sobre blanco y maniobras de aprovisionamiento en la mar, entre otras actividades navales", recalcan desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

"Sin embargo, el máximo exponente de la integración UNITAS 25 ha sido la planificación, proyección y liderazgo de las operaciones anfibias, que se han materializado en un desembarco de las fuerzas de Infantería de Marina españolas en la costa este de Estados Unidos".

En la maniobra también han participado el Cuerpo de Marines y la Marina, ambos de Estados Unidos. "Estas operaciones anfibias permiten la proyección de poder naval sobre una costa hostil o potencialmente hostil", explican desde el EMAD.

"Y exigen una coordinación minuciosa entre fuerzas navales y de desembarco para establecer una cabeza de puente", aseguran.

Durante este ejercicio, el comandante del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3 ejerció el mando de la Fuerza Anfibia multinacional. Y también fue el responsable de ejecutar el movimiento buque-costa de más de 300 infantes de marina y 30 vehículos.

"Esta fuerza combinada de Infantes de Marina españoles, estadounidenses, mexicanos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, argentinos, guatemaltecos y peruanos han desembarcado desde el buque 'Galicia' con sus lanchas LCM1E del Grupo Naval de Playa".

Vamtac de la Infantería de Marina española durante el desembarco EMAD

En la rama aérea española, han participado helicópteros SH-60F de la Flotilla de Aeronaves, que han operado desde el 'Galicia'. En la parte de plataformas estadounidenses, también se han realizado desembarcos desde los buques USS 'Arlington' —con los hovercraft y aviones Osprey— y 'Papaloapan' de México.

"Este desembarco anfibio ha sido la demostración de la interoperabilidad naval de 26 países amigos y aliados, que era el objetivo prioritario del ejercicio UNITAS 2025", prosiguen desde el EMAD.

"Además, para España y su Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, ha supuesto una excelente oportunidad para demostrar la capacidad de liderar y proyectar fuerza expedicionaria en y desde la mar, y en su caso, integrar otras unidades o agrupaciones de la Alianza bajo mando nacional".

El Grupo de Combate Expedicionario está compuesto por el buque de asalto anfibio LPD 'Galicia' (L-51) y las fragatas 'Almirante Juan de Borbón' (F-102) y 'Canarias' (F-86). Durante el inicio del tránsito atlántico, la agrupación recibió el apoyo logístico del Buque de Aprovisionamiento al Combate (BAC) 'Cantabria'.

El LPD ‘Galicia’ cuenta con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH-60F. Por su parte, la fragata 'Canarias' (F-86) dispone de un helicóptero SH-60B especializado en guerra antisubmarina y de superficie.