Bruselas presentará en 15 días la "versión completa" de su hoja de ruta para la "defensa en 2030" junto a la OTAN

La Comisión Europea (CE) prevé presentar "en dos semanas", y en colaboración con la OTAN , "la versión completa de nuestra hoja de ruta de Preparación 2030” que pretende impulsar la defensa europea, según la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede de la Comisión Europea. Y ha avanzado esta decisión.

En marzo pasado, la Comisión presentó un libro blanco (documento no legislativo) con propuestas para preparar mejor la defensa europea ante amenazas para 2030, en el que identificaba mayores necesidades de inversión.

Entonces, Von der Leyen aseguró que Europa estaba dispuesta a "intensificar sus esfuerzos", y recordó que para ello había que "invertir en defensa, reforzar nuestras capacidades y adoptar un enfoque proactivo en materia de seguridad".

Y abogó por "comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la UE".

Un asunto que también se abordará este miércoles, en la cumbre informal que celebrarán en Copenhague. Los líderes de la UE hablarán del futuro de la defensa comunitaria, aseguró Von der Leyen.

En este sentido, apuntó a tres ejes principales que se debatirán: capacidades que sean interoperables con la OTAN e impulsadas por adquisiciones conjuntas, iniciativas emblemáticas como un “muro” contra los drones procedentes de Rusia y una industria militar europea más innovadora y capaz.

“Muro antidrones”

Por lo que se refiere al “muro antidrones”, la política alemana apuntó que se enmarcará en la estrategia comunitaria más amplia para reforzar la vigilancia en el flanco oriental.

“Vemos que debemos actuar ahora. Europa debe dar una respuesta firme y unida a las incursiones de drones rusos en nuestras fronteras (…). Debemos avanzar juntos con Ucrania y con la OTAN”, dijo, en referencia a incidentes que han afectado a Polonia o Dinamarca.

Por su parte, el secretario general de la OTAN consideró que ese muro es “una idea excelente” y recordó que el pasado viernes la Alianza Atlántica ya participó en una reunión para hablar de ello con la Comisión Europea y varios Estados miembros.

Allí, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, explicó que el objetivo de ese muro sería doble: detectar, pero también neutralizar los drones que invadan el territorio de la UE.

Y subrayó que "la iniciativa del ‘muro antidrones’ es oportuna y necesaria, porque al fin y al cabo no podemos gastar millones de euros o dólares en misiles para derribar los drones, que solo cuestan un par de miles de dólares".

2000 millones a Ucrania para drones

Von der Leyen también recalcó que, “si seguimos creyendo que Ucrania es nuestra primera línea de defensa, tenemos que intensificar la ayuda militar”.

Afirmó que han acordado con ese país destinar 2.000 millones de euros a la adquisición de drones, lo que le permitirá “ampliar su capacidad y utilizarla al máximo y, por supuesto, también a la Unión Europea beneficiarse de esta tecnología”.

Como “solución más estructural para el apoyo militar”, aludió a la idea de un “préstamo de reparación” basado en los activos rusos inmovilizados por sanciones, que “no se desembolsaría de una sola vez, sino en tramos y con condiciones”.

“Reforzaremos nuestra propia industria de defensa garantizando que parte del préstamo se utilice para adquisiciones en Europa y con Europa, y lo que es más importante, no se embargarán los activos. Ucrania tiene que devolver el préstamo si Rusia paga reparaciones. El responsable debe rendir cuentas”, comentó.

Von der Leyen dejó claro que Ucrania “sigue resistiendo en el campo de batalla, sin ceder prácticamente ningún territorio este año. Es impresionante”, apostilló.