Navantia impulsa la defensa del futuro con vehículos no tripulados, redes tácticas y boyas inteligentes

Durante el REPMUS, el mayor ejercicio marítimo no tripulado de la OTAN, celebrado del 1 al 26 de septiembre, Navantia ha reafirmado su papel como referente en innovación tecnológica para el ámbito naval con sus sistemas de mando y control para vehículos no tripulados, boyas inteligentes y el uso de redes tácticas en entornos operativos reales.

El citado ejercicio, desarrollado en el Centro de Experimentación Operativa (CEOM) de la Armada portuguesa en Tróia, y en el que participaron fuerzas armadas de 24 países, la compañía española exhibió importantes avances en su sistema de mando y control para vehículos no tripulados, NAIAD (Naval Advanced Integrated Autonomous vehicles Defence system), ya totalmente integrado con el sistema de combate SCOMBA.

Una actualización que se centra en tres pilares clave: la compatibilidad con capacidades en la nube, la integración en Sistemas de Sistemas y un rediseño de la interfaz hombre-máquina (HMI) para la facilidad en la operación.

En ese entorno, Navantia, que participa en este ejercicio desde 2021, ha logrado, por primera vez, integrar más de 15 vehículos no tripulados, demostrando su capacidad para operar con múltiples plataformas de forma simultánea y coordinada.

El NAIAD es capaz de integrarse a la perfección con otros sistemas de combate, permitiendo una visión completa del campo de batalla y una respuesta coordinada ante cualquier amenaza. Esta integración de sistemas de sistemas (SoS) potencia las capacidades generales del sistema y lo convierte en una herramienta crucial para las operaciones navales modernas.

En paralelo, y gracias a la colaboración con las empresas SAES (compañía de Navantia) y SATLINK, se incorporaron al sistema boyas inteligentes capaces de transmitir en tiempo real la información captada por sus sensores.

Esta tecnología refuerza las capacidades de guerra antisubmarina —un aspecto crítico actualmente y prioritario para las Armadas—, al mejorar la vigilancia del entorno marítimo y facilitar una respuesta más rápida y efectiva ante posibles amenazas.

Estándar OTAN

Otro de los hitos destacados ha sido la primera integración de vehículos utilizando el nuevo estándar OTAN STANAG 4817 -aún en desarrollo-, lo que refuerza e incrementa la interoperabilidad del sistema con aliados internacionales.

Estos sistemas integran datos de numerosos sensores y permiten a un solo operador supervisar y dirigir varios vehículos autónomos a la vez. Su objetivo es facilitar el control coordinado de diferentes plataformas no tripuladas en múltiples entornos.

Por primera vez, se ha conseguido que los datos generados por cualquier UxV del ejercicio —incluyendo trazas y contactos detectados— se integren en SCOMBA y se transmitan a través de redes TDL (Tactical Data Link), mediante Link 11, al resto de buques del grupo OTAN, participantes en el ejercicio.

Estos logros consolidan el compromiso de Navantia con el desarrollo de soluciones avanzadas para la defensa, y su apuesta por la integración de tecnologías emergentes en entornos operativos reales.

Paso adelante en conectividad

Navantia ha colaborado con la empresa española Hisdesat para la utilización de las comunicaciones seguras por satélite en bandas militares durante estos ejercicios. Hace escasas semanas, la compañía pública puso en servicio su satélite SpainSat NG1 que proporciona este tipo de capacidades y espera lanzar el segundo ejemplar a finales de este próximo mes de octubre.

Asimismo, también han empleado la conectividad 5G proporcionada por Telefónica, lo que permitió garantizar tanto el ancho de banda como la protección en la transmisión de datos clave.

El SpainSat NG2 en la sala blanca de integración de Airbus Rodrigo Mínguez Toulouse, Francia

A bordo del Buque de Aprovisionamiento de Combate "Cantabria", lograron enlazar los nodos NAIAD y coordinar en tiempo real operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Esto incluyó la transmisión inmediata de datos y vídeos recogidos por vehículos no tripulados, tanto desplegados en tierra como a bordo del buque.

Además, se consiguió mantener una Common Operational Picture compartida en ambos nodos, esencial para tener una visión única y global de la situación durante todo el ejercicio.

El REPMUS, un escaparate

Los ejercicios REPMUS se han consolidado como un escenario clave para la Armada Española, que aprovecha estas maniobras internacionales para poner a prueba doctrinas y conceptos operativos vinculados al uso de vehículos no tripulados en misiones tácticas navales.

Una práctica permite a España avanzar en la adaptación a un entorno cada vez más tecnológico y autónomo en alta mar.

La relevancia de este evento quedó igualmente reflejada en la amplia participación de compañías europeas de defensa. Su presencia responde a un contexto en el que la Unión Europea incrementa de forma sostenida su gasto militar, una tendencia acelerada tras las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump a los aliados de la OTAN para reforzar sus presupuestos en defensa.

Para Navantia, estos ejercicios se convierten en un auténtico laboratorio de innovación, donde es posible experimentar con nuevas soluciones y avanzar en el desarrollo de capacidades integradas de Mando y Control de sistemas no tripulados (UxV).

De esta forma, la empresa no solo contribuye a la modernización de la Armada, sino que también refuerza su posición como referente tecnológico en el panorama internacional.