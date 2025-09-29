El Ejército de Tierra adquiere un lote de 17.000 monoculares de visión nocturna a la compañía NVLS

El Ejército de Tierra ha dado un importante paso en la modernización de sus capacidades operativas con la adquisición de un lote de 17.000 monoculares de visión nocturna a la compañía NVLS, propiedad de la tecnológica francesa Exosens.

El contrato, anunciado este lunes por la empresa gala, incluye el suministro de dispositivos equipados con tubos intensificadores 4G de 16 mm de última generación, cuya entrega está prevista de manera escalonada entre 2025 y 2028.

Este acuerdo constituye la primera adquisición masiva de visión nocturna por parte de las Fuerzas Armadas Españolas en los últimos años y se enmarca dentro del incremento del presupuesto de defensa nacional, que prevé alcanzar el 2% del PIB.

Con ello, el Ejército de Tierra busca garantizar una clara ventaja tecnológica en entornos operativos nocturnos, proporcionando a sus soldados desmontados herramientas de vanguardia para mejorar la observación, el movimiento y la capacidad de reacción en condiciones de baja luminosidad.

El modelo seleccionado corresponde al monocular NVLS de amplio campo de visión (50°), que ofrece un avance significativo frente a los dispositivos convencionales de 40°. Este diseño supone un aumento del 60% en el área visible, lo que se traduce en una mayor percepción situacional y una reducción de la fatiga visual en operaciones prolongadas.

Su desarrollo se basa en materiales híbridos y en el uso de lentes asféricas, lo que permite mantener la compacidad y la ligereza habituales en este tipo de equipos sin sacrificar calidad de imagen.

Los tubos intensificadores 4G P45 de fósforo blanco que incorporan estos monoculares representan lo último en tecnología de visión nocturna. Destacan por su alto nivel de sensibilidad, claridad de imagen y baja distorsión lumínica, ya que minimizan el efecto halo alrededor de las fuentes de luz.

Además, disponen de una compuerta automática de respuesta rápida que ajusta la imagen ante cambios bruscos de luminosidad, lo que resulta esencial en escenarios militares dinámicos. Gracias a su alta Figura de Mérito (FOM) y a la ampliación del ancho de banda, estos intensificadores permiten un mayor alcance operativo en diversas condiciones de terreno y clima.

Con esta operación, España se convierte en el primer país del mundo en adoptar universalmente los dispositivos monoculares y binoculares con intensificadores de imagen de 16 mm y un campo de visión de 50°. Este hito refuerza tanto la posición del Ejército de Tierra en el ámbito tecnológico como el papel de NVLS dentro del ecosistema europeo de defensa.

La empresa, que ya contaba con un contrato plurianual firmado en 2019 para el suministro de monoculares AN/PVS14, consolida así su relación de confianza con el Ministerio de Defensa.

Al respecto, el director general de NVLS, Jorge de la Torre, ha expresado que este nuevo acuerdo confirma "la calidad e innovación" de sus tecnologías y "el compromiso de proporcionar las mejores soluciones de visión nocturna a las Fuerzas Armadas europeas".