DLA y MISD se hacen con un contrato de 18 millones que en 2023 se resolvió con la terminación de la Lotería

La UTE formada por Defensa y Logística Aplicada (DLA) y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa (MISD) se ha hecho finalmente con el contrato del Ministerio de Defensa para el suministro de repuestos de los blindados BMR/VEC del Ejército de Tierra, tras anularse la primera adjudicación, que había quedado vinculada al resultado del sorteo de la Lotería Nacional del 9 de diciembre de 2023.

Así figura en el portal de contratación del Estado. El citado contrato se adjudicó inicialmente a Maxim Invest Solutions, sin embargo, la mencionada UTE presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) y en mayo de 2024 se anuló la adjudicación.

El contrato en cuestión, destinado a la adquisición de repuestos para distintos tipos de vehículos blindados del Ejército de Tierra, contó inicialmente con cinco ofertas presentadas al proceso de licitación. Además de Maxim Invest Solutions, participaron Madzeal, Integración Tecnológica Empresarial, Casli y la UTE formada por DLA y MISD.

Según la documentación publicada en el Portal de Contratación del Estado, “todas las ofertas presentadas obtuvieron la máxima puntuación”, lo que obligó a la mesa de contratación a aplicar un criterio de desempate. Este consistía en otorgar la preferencia a la empresa que dispusiera en su plantilla del mayor porcentaje de personal fijo con discapacidad.

En esta fase, Maxim Invest Solutions y la UTE DLA-MISD “acreditaron” contar con un 100% de trabajadores fijos con discapacidad. Ante el nuevo empate entre las dos primeras candidatas, la mesa de contratación adoptó un mecanismo singular: “la propuesta de adjudicación recaerá en función de la terminación par o impar del número que se corresponda con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023”.

El documento de resolución recogía la distribución de las opciones: “A la empresa UTE DLA-MISD se le asigna la terminación impar (1, 3, 5, 7, 9), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese impar se le propondría como adjudicataria. A la empresa Maxim (Invest Solutions), se le asigna la terminación par (0, 2, 4, 6, 8), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese par, se le propondría como adjudicataria”.

Finalmente, el sorteo celebrado el 9 de diciembre de 2023 otorgó el primer premio al número 61.160, cuya terminación en 0 resultó determinante.

De este modo, Maxim Invest Solutions fue proclamada adjudicataria del contrato, imponiéndose gracias a un desenlace poco habitual en los procedimientos de contratación pública.

Sin embargo, después de que medios de comunicación, como 'Newtral', se hiciesen eco del modo de resolver el procedimiento y de otras circunstancias que concurren en esta licitación, la tramitación de la adjudicación fue suspendida a mediados de febrero de 2024.

El 23 de mayo de 2024 se levantó la suspensión del procedimiento y el 23 de septiembre de 2024 el contrato se adjudicó a Madzeal, sin embargo, la UTE DLA y MISD volvió a interponer un recurso ante el TARC y el procedimiento se suspendió de nuevo hasta su reanudación en mayo de este año, tras lo cual, finalmente, se ha adjudicado a DLA y MISD.

Empresas y directivos multados por la CMMC

El administrador de Maxim Invest Solutions, Antonio Molina Baltanás, fue multado por la CNMC el 25 de julio de 2023 con 34.000 euros por participar en un cártel para repartirse contratos del Ministerio de Defensa, según consta en el Borme del 13 de octubre. En ese mismo expediente también fueron sancionadas cuatro empresas —entre ellas Casli, con 100.000 euros— y seis directivos.

El regulador advirtió entonces que “corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)”, aunque abrió la puerta a reducir ese veto si se acreditaban programas de cumplimiento efectivos.

Asimismo, entre los directivos castigados por la CNMC se encuentran Sergio Hernando Moreno (60.000 euros) y Óscar Agudo Sánchez (45.000 euros), ambos de Defensa y Logística Aplicada (DLA), compañía que en UTE con MISD fue finalista en la licitación adjudicada a Maxim.