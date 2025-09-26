España fortalecerá la capacidad de la OTAN para detectar cazas y drones rusos con el despliegue de un nuevo radar en Rumanía

El Ejército del Aire y del Espacio ultima el despliegue de un nuevo radar de vigilancia aérea en Rumanía, en el marco de la operación de Defensa Aérea y Antimisil Integrada de la OTAN. Gracias a este nuevo sistema, la Alianza Atlántica ampliará sus capacidades de detección tanto de drones como de cazas del Kremlin, en un momento en que las incursiones rusas en territorio europeo se han disparado.

Se trata de un radar Lanza LTR-25 fabricado por la empresa Indra, cuya instalación en territorio rumano está prevista para finales de este año o principios de 2026, según ha confirmado a EL ESPAÑOL el general de brigada Miguel Ángel Sáez Nievas, del Mando de Operaciones. El mismo será utilizado por el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Tigru', que, actualmente, opera con un sistema AN/TPS-43M de fabriación estadounidense desde la ciudad rumana de Schitu.

Desde la empresa que preside Ángel Escribano destacan que el Lanza LTR-25 es un sistema de vigilancia tridimensional (3D) de largo alcance y última generación que combina la experiencia acumulada a lo largo de los años con los más recientes avances tecnológicos.

En este sentido, el LTR-25 está preparado para detectar y seguir aeronaves balísticas tácticas (TBM), ampliando aún más el espectro de sus aplicaciones en defensa aérea y convirtiéndolo en una herramienta clave para garantizar la seguridad en entornos modernos y altamente exigentes.

Este radar, de tipo totalmente semiconductor, ha sido diseñado para responder a las crecientes exigencias en el ámbito de la defensa y control del espacio aéreo, destacando por su versatilidad, su portabilidad y su amplia gama de capacidades técnicas avanzadas.

Una de sus principales características es la integración de dos subsistemas fundamentales: el radar de vigilancia primario (SR) 3D y el identificador amigo o enemigo (IFF/SSR). El primero, basado en una arquitectura de haz estrecho, permite detectar aeronaves incluso en condiciones adversas, como las asociadas a entornos con contramedidas electrónicas (ECM) o fuertes interferencias.

Gracias a esta capacidad, el LTR-25 asegura la cobertura de largo alcance con información crucial de los objetivos, incluyendo las coordenadas tridimensionales que incorporan la altitud, lo que resulta indispensable para una correcta identificación y seguimiento.

Radar Lanza LTR-25 de Indra Indra

Por otra parte, el IFF/SSR amplía las posibilidades del sistema mediante la interrogación y el procesamiento automático de transpondedores en múltiples modos (1, 2, 3/A, C, 4, S y 5). Esto garantiza que las fuerzas propias diferencien con seguridad entre aeronaves amigas y potenciales amenazas.

El radar de Indra sobresale también por su naturaleza táctica y transportable. Ha sido concebido para ser desplegado en distintos escenarios operativos, pudiendo ser trasladado por carretera, vía aérea (utilizando aviones o helicópteros), ferrocarril o transporte marítimo.

Esta capacidad lo hace altamente flexible y adaptable a misiones tanto en territorio nacional como en despliegues internacionales. El equipo necesario para su operación está completamente integrado, lo que simplifica la logística y permite mantener todas sus capacidades de manera autónoma y rápida en el terreno.

A nivel técnico, el LTR-25 comparte varias características con otros modelos de la familia Lanza. Entre ellas se pueden citar la técnica de haz de lápiz 3D, el funcionamiento en banda L, la formación de haz completamente digital y la cobertura multidimensional de largo alcance.

Radar AN/TPS-43M actualmente desplegado en Rumanía EMAD

Sus transmisores y receptores de estado sólido distribuidos aseguran un rendimiento robusto y fiable, mientras que la técnica monopulso en elevación y azimut maximiza la precisión en la localización de los objetivos.

El sistema incorpora un procesador digital de señales y datos de altas prestaciones, lo que posibilita aplicar técnicas avanzadas de resistencia a contramedidas electrónicas (ECCM) y reducir el ruido de fondo. Además, Indra ha priorizado la alta disponibilidad y facilidad de mantenimiento mediante funciones de detección y aislamiento automático de fallos y sistemas de calibración autónoma.

Más de 22.000 horas en acción

Aunque desde el Mando de Operaciones han señalado que todavía no ha una decisión tomada al respecto, lo más probable es que el nuevo radar no sustituya al AN/TPS-43M en servicio en la actualidad, sino que operarán conjuntamente con el fin de de amplificar la cobertura.

Recientemente, el sistema hoy operativo en Rumanía ha superado las 22.000 horas de funcionamiento. Desde su llegada en octubre de 2022, el AN/TPS-43M se ha consolidado como un elemento esencial en el dispositivo de la OTAN en el Flanco Este, al proporcionar cobertura de vigilancia en la estratégica región del Mar Negro.

Efectivos del DAT 'Tigru' en Rumanía EMAD

La fiabilidad y eficacia de este radar, incorporado por el Ejército del Aire hace más de 20 años, han permitido reforzar el sistema de defensa colectiva, asegurando la detección temprana de posibles amenazas aéreas en una zona clave para la estabilidad europea.

El DAT 'Tigru' se organiza sobre la base de rotaciones de contingentes que, con profesionalidad y dedicación, han asegurado el mantenimiento y la operatividad del radar. Actualmente, es el noveno contingente el que se encuentra desplegado en Rumanía.

La colaboración y el esfuerzo coordinado de las distintas rotaciones han permitido alcanzar un nivel de operatividad elevado, garantizando que el radar funcione de manera continua pese a las exigencias de su ubicación.