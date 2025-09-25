GDELS-Santa Bárbara Sistemas entrega los cinco primeros Leopard 2E al Ejército de Tierra, tras su mantenimiento integral

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha alcanzado un nuevo hito estratégico para el sostenimiento del Ejército de Tierra, con la entrega y aceptación de los cinco primeros carros de combate Leopard 2E tras su mantenimiento integral en el centro de excelencia de apoyo al ciclo de vida de Alcalá de Guadaíra.

Este logro es resultado de un año de intenso trabajo que evidencia la capacidad de la compañía en proyectos complejos y la posiciona para el futuro contrato de modernización de los Leopard, gracias al compromiso de su equipo de ingenieros, técnicos y especialistas para devolver la operatividad a los Leopard 2E.

La modernización de estos carros de combate se produjo después del estallido de la guerra en Ucrania. En agosto de 2023, el Consejo de Ministros aprobó destinar más de 208 millones de euros para un contrato de mantenimiento y actualización de los carros de combate Leopard 2E, los más avanzados que posee España.

Desde el Gobierno justificaron esa decisión porque los citados carros de combate “prestan una importante labor de disuasión dentro de las necesidades estratégicas del Ejército”.

En principio, la duración del contrato es de 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo por otros tres.

Actualmente, el Ejército de Tierra tiene 235 Leopard 2E, 219 en configuración Carro de Combate y 16 en configuración Carro de Recuperación. La aceptación de estos primeros cinco vehículos marca el inicio de un ciclo de sostenimiento sólido y eficiente, que garantiza la fiabilidad del Leopard 2E para la próxima década.

Con ello se refuerza el compromiso de la citada compañía con la defensa nacional y consolida el liderazgo de su centro de Alcalá de Guadaíra como polo de excelencia industrial y tecnológica en apoyo al ciclo de vida de los sistemas de defensa más avanzados.

Leopard 2E españoles en Letonia (una versión española equivalente al Leopard 2A6). MDE

El Leopard 2E, una variante específica del carro de combate alemán Leopard 2A6, constituye el espinazo de las unidades acorazadas del Ejército de Tierra español. Su adquisición, enmarcada, en su momento, dentro del denominado Programa Coraza, representó un esfuerzo considerable para la modernización de la defensa nacional, adaptando un diseño probado a los requerimientos propios.

El proceso de incorporación de este potente blindado se inició en 1995, y culminó en 1998 con un acuerdo inicial que incluyó la transferencia de 108 unidades del Leopard 2A4. Aunque las entregas al Ejército de Tierra no concluyeron hasta 2008.

Fábrica de Santa Bárbara donde se están modernizando los Leopard E

Entonces, la llegada del Leopard 2E supuso un salto cualitativo notable respecto a su predecesor, el AMX-30E, que hasta ese momento había sido el carro de combate principal en el inventario español.

El Leopard 2E se basa en el diseño del Leopard 2A6 españolizados, incorporando modificaciones que lo sitúan entre los carros de combate mejor protegidos de su categoría.

Carros "Made in Spain"

Cuenta con un refuerzo del blindaje en las zonas más delicadas, como la torreta o la parte frontal del carro, pesan 62 toneladas (frente a las 55 que pesa, por ejemplo, el Leopard 2A4, la versión más antigua que tiene nuestro país y que son los que se han entregado a Ucrania), y alcanza una velocidad máxima de 70 km/h, con una autonomía de 340 kilómetros.

Mide 9,67 metros de largo y 3,75 de ancho. Monta un cañón de ánima lisa de 120 mm que le da una potencia de fuego y un alcance a la altura de los mejores carros del mercado, y dos ametralladoras de 7,62 mm fabricadas por Santa Bárbara bajo licencia de Rheinmetall.

Enviados a Ucrania

España envió varias decenas de estos carros blindados como el Leopard 2E, aunque en versiones anteriores —modelo antiguo 2A4— a Ucrania tras la invasión de Rusia.

Estos tanques, al igual que los que acaban de ser entregados, fueron sometidos a un proceso de puesta a punto en las instalaciones que la empresa Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, posee en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Ese proceso de modernización que se les realizó a los Leopard de Ucrania supuso un desembolso de cuatro millones de euros.