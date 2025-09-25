Dependencia cero de empresas israelíes: Defensa anula decenas de contratos por valor de cientos de millones de euros

El Ministerio de Defensa ha anulado en los últimos días decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes, como ha ido informando EL ESPAÑOL, a consecuencia del veto al material de defensa de ese país, incluido el sistema de guiado láser para los Eurofighter españoles a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, valorado en 207 millones de euros.

La anulación se formalizó la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que ha dado soporte legal al boicot a las empresas israelíes, al igual que ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

El Gobierno ha pedido el desistimiento de todos los contratos que puedan incluir algún tipo de tecnología procedente de Israel y negocia con sus contratistas, empresas españolas y europeas, la sustitución de los elementos que provenían de este país, agregan las mismas fuentes.

Se trata de cancelaciones enmarcadas en el plan de desconexión de Defensa de la tecnología israelí y afectan a contratos en su mayor parte firmados en los dos últimos años, según la plataforma de contratación del Estado.

Uno de los últimos ha sido el proceso de adquisición de designadores láser JTAC (Joint Tactical Air Controller o Controlador de Ataque Terminal Conjunto) que estaba vigente por 921.900 euros, antes de impuestos, hasta este lunes.

A lo largo de esta semana, se han sucedido las anulaciones de contratos de menor cuantía pero que afectan incluso a material para combatir los incendios destinado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unas mochilas ignífugas adjudicadas a Guardian Homeland Security por 59.616 euros.

Con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que se ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores.

También se ha anulado el contrato para la compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por importe de 2,2 millones de euros.

Quedan sin efecto además varios contratos con Elbit Systems, los más costosos para el mantenimiento y repuesto de los sistemas de radioenlaces (4,5 millones).

Otros contratos anulados son para el sostenimiento de las cámaras térmicas coral, visores nocturnos y designador láser Rattler de las unidades de Infantería de Marina que comercializa la española Blanch International, pero con tecnología israelí, al igual que un designador láser JTAC Rattler XR por 1 millón de euros.

Con Pap Tecnos se han roto contratos para el mantenimiento de estaciones de armas Rwcs Minisamson utilizadas en el vehículo RG-31 por 350.000 euros.