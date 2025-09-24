El Gobierno se opone al derribo de aviones rusos que penetren en territorio OTAN: "España está en contra de una escalada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "España siempre va a estar en contra de cualquier tipo de escalada" que suponga un detrimento de la paz, en medio del debate abierto entre los países de la OTAN sobre la posibilidad de derribar las aeronaves rusas que, como en los últimos días, penetren sin autorización en el espacio aéreo de la Alianza.

Así lo ha afirmado este miércoles Robles durante una rueda de prensa junto a su homóloga de Lituania, Dovile Sakaliene, país donde, en la actualidad, el Ejército del Aire y del Espacio tiene desplegados una flota de ocho cazas Eurofighter -y 150 militares- llevando a cabo tareas de policía aérea, en el marco de la operación Persistent Effort de la OTAN.

Ante Robles, la ministra de Defensa lituana ha defendido la necesidad de que la Alianza pase "del concepto de policía aérea a defensa aérea", lo que habilitaría la posibilidad de destruir los aviones intrusos procedentes de Rusia."La amenaza es real", ha subrayado Sakaliene.

La preocupación por la amenaza que supone el Kremlin ha llevado al parlamento lituano a aprobar una ley que, en palabras de Sakaliene, agiliza la reacción ante nuevas incursiones rusas en su territorio, ya sea a través de drones o aviones. Ahora, gracias a la nueva legislación, el derribo de un invasor no requiere aprobación política previa, sino que dependerá directamente de las fuerzas armadas.

Sin embargo, Lituania carece de aviones de combate y, por tanto, depende de la solidaridad de sus socios de la OTAN para la protección de su territorio. Hasta el próximo marzo esa responsabilidad recae en España, desde la base aérea de Siauliai.

En este sentido, la ministra lituana ha agradecido la contribución española, "el primer país que nos mandó aviones de combate", a la vez que ha expresado su deseo de que el país siga participando activamente en la defensa del país báltico.

La solidaridad de España es muy importante para Lituania porque "solo la fuerza militar puede parar la agresión de Rusia y que los lituanos se sientan más seguros", ha señalado Sakaliene. Por su parte, Robles ha subrayado que España es "un socio serio y confiable" y que estará junto a Lituania y Ucrania todo el tiempo que sea necesario.

No obstante, desde Defensa barajan la posibilidad que los dos cazas ofrecidos a la OTAN para la nueva operación Centinela del Este, la respuesta de la Alianza a la agresión con drones en territorio polaco, salgan de la flota que actualmente se encuentra en Lituania.

Al respecto, Robles ha insistido en que todavía no hay una decisión tomada y que, en caso de que la OTAN acepte este ofrecimiento, el mismo no supondrá un "detrimento" en la misión de apoyo a Lituania.