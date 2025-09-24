Firehawk consigue más de 60 millones de fondos de inversión para impulsar su tecnología energética en defensa

La empresa estadounidense Firehawk, especializada en tecnologías de energía avanzada y propulsión, logra una inversión del fondo europeo Presto Tech Horizons, creado por Presto Ventures y CSG (Czechoslovak Group), que busca llevar la tecnología energética de esta compañía a los aliados de defensa en Europa.

La ronda de inversión en la que participó la matriz de la Fábrica de Municiones de Granada superó los 60 millones de dólares y fue liderada por 1789 Capital, dirigida por socios como el hijo del presidente de los EEUU, Donald Trump Jr.

Firehawk se ha posicionado como pionera en el uso escalable de la impresión 3D para fabricar propulsores y motores de cohetes sólidos, una innovación que permite producir energía avanzada de forma más rápida, segura y flexible.

Los avances aplicados al diseño y producción de estos motores, que mejoran su eficiencia, también pueden trasladarse a la fabricación de cargas de artillería, posibilitando una producción de munición ágil, fiable y a gran escala.

Actualmente, el propelente para cohetes, utilizado en misiles y lanzadores espaciales, se produce mediante moldes y procesos de curado que pueden prolongarse hasta dos meses, un método lento, peligroso e inflexible que limita el rendimiento y la capacidad de producción.

La compañía reemplaza el método tradicional, que lleva décadas utilizándose, por la fabricación aditiva, usando impresión 3D para crear granos de propulsante con geometrías antes imposibles. Con equipos comerciales y procesos innovadores, reduce los tiempos de producción en más del 99%.

Mediante el uso de equipos comerciales relativamente baratos y novedosos procesos de fabricación aditiva, la empresa puede reducir los tiempos de producción por unidad en más de un 99 % en comparación con los métodos tradicionales.

OTAN y Ucrania

El objetivo de la inversión en Firehawk es reforzar la capacidad de Europa para abastecerse localmente de elementos críticos de la cadena de suministro de municiones, lo que aumenta la resiliencia y garantiza la preparación defensiva sostenida de la OTAN y las fuerzas aliadas.

El fondo que respalda la inversión, basado en una alianza entre una empresa de capital riesgo y una empresa líder en defensa, tiende un puente entre la innovación y la industria. Esta asociación acelera la adopción de tecnologías como las de Firehawk y sirve como nuevo modelo para ofrecer tecnologías de defensa novedosas a gran escala para su rápido despliegue en las bases industriales de defensa aliadas.

«El conflicto en Ucrania demuestra que, si bien los drones proporcionan una ventaja decisiva a los combatientes, las municiones como los misiles y los cohetes son el núcleo del poder de combate», afirma Will Edwards, director ejecutivo de Firehawk. "Una cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil, y la producción de propulsores y energéticos es la mayor limitación para la fabricación de misiles, cohetes y artillería".

Trabajadores de la fábrica Firehawk, Firehawk

Y subraya que "permitir que la industria de defensa europea también produzca estas armas de forma rápida y a gran escala es el núcleo de la misión de Firehawk. Estamos orgullosos de asociarnos con Presto Tech Horizons y CSG para ayudar a reforzar la cadena de suministro de energéticos europea y garantizar que nuestros aliados puedan impulsar la producción de equipos de defensa clave".

"La situación geopolítica actual subraya la necesidad de invertir en tecnologías de defensa innovadoras", afirma Michal Strnad, presidente del consejo de administración y propietario de CSG. Firehawk puede desempeñar un papel crucial en el futuro no solo de la propulsión de cohetes, sino también de la producción de municiones.

"Este innovador proyecto puede reforzar la cooperación entre los líderes de las industrias de defensa estadounidenses y europeas". Las partes ya están explorando oportunidades para la aplicación industrial de las tecnologías de Firehawk.

Impresión 3D en propulsores

"Desde principios de la década de 2010, científicos e ingenieros han explorado la impresión 3D como una forma de lograr una producción de propulsores sólidos más rápida, segura y flexible. Firehawk es la primera empresa en cumplir realmente esa promesa". Combina la fabricación rápida con diseños de granos complejos que antes eran imposibles, lo que mejora el rendimiento y permite la producción distribuida a gran escala.

"La tecnología de Firehawk no solo acelera la fabricación de propulsores, sino que transforma fundamentalmente la cadena de suministro de misiles y cohetes. Por eso esta asociación es tan importante para la resiliencia de la defensa europea", añade Matej Luhovy, recién nombrado socio de Presto Tech Horizons.