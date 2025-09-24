El Ejército del Aire incorporará 45 cazas Hürjet de instrucción y 18 C295 para transporte y enseñanza por 1.560 M

Además de la adquisición de helicópteros VIP para sustituir a los Cougar y Super Puma, el último BOE recoge algunos de los programas más importantes en el terreno de las aeronaves. Estos son la integración de los cazas de instrucción Hürjet y aviones C295 para sustituir a los C235 y a C212 en labores de enseñanza.

En cuanto a los primeros, se trata de aeronaves diseñadas y fabricadas por la Turkish Aerospace Industries (TAI), de los cuales se había estimado una compra de 28 o 30 aparatos. Según el BOE, esta última cifra se verá incrementada en un 50% hasta alcanzar los 45 cazas por 1.040 millones de euros.

La compra de los Hürjet se lleva a cabo dentro del programa Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado, que tiene como objetivo reemplazar la flota de aeronaves de entrenamiento avanzado F-5M del Ejército del Aire y del Espacio.

El segundo programa de aeronaves de ala fija es el denominado Tecnologías de Enseñanza en Movilidad Aérea Propulsión Eficiente, que pretende la sustitución de varios aviones dentro del Ejército del Aire.

Con un presupuesto de 520 millones de euros, la intención es proporcionar 18 aeronaves basadas en el modelo C295, presente actualmente en la flota del Ejército del Aire y del Espacio para una multitud de aplicaciones.

Avión C295 MPA liderando una formación junto con el C295 VIGMA Airbus

Un total de 12 unidades se emplearán para enseñanza y transporte táctico (pasajeros, paracaidistas y cargas) y las 6 restantes irán a parar a las unidades paracaidistas y de carga.

Hürjet, a partir del 2028

Uno de los puntos clave del programa de los cazas de entrenamiento es que la plataforma se adaptará "a las necesidades del Ejército del Aire y del Espacio", según queda reflejado en el propio BOE.

Esta modificación se desarrollará por la industria aeronáutica y de defensa nacional, "en colaboración con otros actores". Aseguran que "este programa representará un salto en el estado del arte a nivel de plataforma de entrenamiento para pilotos de combate".

Otra de las claves es que los Hürjet se producirán en las instalaciones de Turkish Aerospace Industries y se someterán a un proceso de conversión en las instalaciones de Airbus Defence and Space en España.

El caza Hürjet en uno de sus vuelos de prueba TAI

Estos trabajos se centrarán en la adaptación de las plataformas a las necesidades de la fuerza aérea española, apoyo inicial y capacitación para poder dar soporte durante todo el ciclo de vida de los aparatos adquiridos.

Durante esta conversión, se integrarán "equipos con mayores prestaciones desarrollados por la industria nacional española, así como la actualización del Sistema de Entrenamiento Integrado".

Está previsto iniciar las entregas en 2028, disponiendo de un primer conjunto de aviones para empezar a familiarizarse y entrenar en la plataforma para el curso formativo del 2029/2030.

En paralelo se desarrollará e integrará la configuración española, estando los primeros aviones disponibles a partir de 2031. Tal y como apuntó EL ESPAÑOL, desde el Ejército del Aire y del Espacio no se descarta el envío de pilotos en formación a otros países aliados, como Italia o Francia, si hay que dar de baja algún F-5M.

"Se basa en un avión de entrenamiento avanzado de nueva generación, diseñado para reemplazar al T-38 Talon en Turquía", explican. Y apuntan a que es "capaz de realizar misiones tanto de entrenamiento como de combate ligero, con una velocidad máxima de Mach 1.2 y una altitud operativa de hasta 45.000 pies".

"El programa permitirá a las empresas españolas beneficiarse de conocimientos avanzados y de la creación de nuevos empleos cualificados, fortaleciendo así la capacidad industrial y tecnológica del país", según recogen en el BOE. También que esta inversión permitirá a las empresas nacionales desarrollar "nuevos servicios y capacidades".

En la documentación, entre las ramas del programa Hürjet, se menciona la "capacidad para Patrulla Acrobática", algo que cobra relieve tras la retirada de los C-101 el pasado junio como parte de la famosa Patrulla Águila.

Las principales empresas potencialmente vinculadas al programa son Airbus España, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, CESA, CLUE, GMV, Grabysur, Indra, Grupo Oesía, Orbital y Sener.

Nuevos C295

"El programa del Sistema Integrado de Entrenamiento para Pilotos de Transporte (ITS-T) sustituirá a los aviones CN235 de la Escuela Militar de Transporte Aéreo", explican. Adicionalmente, también pretenden sustituir a los C212 Aviocar de la Escuela Militar de Paracaidismo.

"La aeronave basada en el modelo C295 sustituirá las unidades destinadas a formación con el objetivo de conseguir la máxima comunalidad logística y operativa con las flotas de aeronaves en servicio".

El primer C295 de vigilancia marítima que se integrará en el Ejército del Aire y del Espacio Airbus Defence and Space

La aeronave la ensambla Airbus Defence and Space en Sevilla y es uno de los éxito industriales más importantes en el panorama internacional.

"El Airbus C295 es una aeronave de transporte táctico robusta, fiable y versátil". En el BOE destacan un diseño concebido para un amplio espectro de misiones de interés estratégico: como el transporte de personal y material, operaciones de evacuación médica o lanzamiento de carga y paracaidistas

Posee una capacidad de carga de hasta 8 toneladas de carga útil o 70 efectivos y alcanza velocidades de crucero máximas de 260 nudos. Asimismo, está "certificado para operaciones de despegues y aterrizajes cortos, es capaz de despegar en 700 metros de pista".

"La industria española está altamente involucrada en la fabricación de componentes mayores y sistemas para el avión con empresas como INDRA, CESA, Aciturri, Aernnova, Alestis, Airgroup, SOFITEC, AES y entre otros", según afirman.