Defensa anula la adquisición de designadores láser para el Ejército de Tierra en su plan de desconexión con Israel

Tras la anulación hace dos semanas del lanzacohetes SILAM y la compra de misiles Spike LR2, dos de los programas más importantes por fondos y capacidades, la lista de sistemas que han ido cayéndose de la lista de adquisiciones no ha parado de crecer.

Uno de los últimos ha sido el proceso de adquisición de designadores láser JTAC (Joint Tactical Air Controller o Controlador de Ataque Terminal Conjunto) que estaba vigente por 921.900 euros, antes de impuestos, hasta la mañana del lunes.

Al igual que ha ocurrido con el resto de programas cancelados, el motivo que se refleja en la documentación es un escueto "otro", sin añadir más información. Esta cascada de anulaciones coincide con el real decreto que prepara el Gobierno para desvincularse totalmente del armamento israelí.

Los JTAC, licitados y adjudicados a la compañía Blanch International hasta este lunes, pertenecen al modelo Rattler XR de la compañía Elbit Systems, la misma cuya tecnología servía como base para el SILAM.

Este tipo de sistemas, cuyo destinatario era el Ejército de Tierra, sirven para designar objetivos desde la superficie. De esta forma, el personal del Ejército puede iluminar a una potencial amenaza para que los medios aéreos la identifiquen y puedan neutralizara.

Junto con estos designadores láser, también ha habido otros sistemas anulados en las últimas horas. Por ejemplo, el mantenimiento de las estaciones de armas Mini Samson de la israelí Rafael Advanced Defense Systems que se incorporan en los vehículos antiminas RG-31 del Ejército de Tierra, según Libertad Digital.

Otras anulaciones corresponden con la adquisición de sistemas de radiografía portátil para la detección y eliminación de explosivos, el mantenimiento de sistemas de radioenlace o la compra de inhibidores. Todos ellos provenientes de Israel.

A la espera de conocer el texto definitivo del real decreto ley que consolidará la prohibición de la compraventa de armamento a Tel Aviv, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se encuentra en estos momentos dentro del Consejo de Ministros, la "desconexión tecnológica" con Israel ya es un hecho para el Ministerio de Defensa.

Así lo ha asegurado la ministra Margarita Robles, en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde reiteró que se ha puesto fin a los contratos con las empresas del país que gobierna Benjamin Netanyahu.

"Lo he dicho 80 veces, lo puedo decir en otros idiomas, pero no más alto ni más claro", afirmó Robles al ser preguntada sobre el tema. "Los que había, los vínculos que teníamos con la industria de Israel, están ya superados y está la industria española trabajando en ello", incidió.

De esas mismas declaraciones se extrae que el Ministerio de Defensa, junto a los actores industriales nacionales, se encuentran inmersos en el desarrollo y evaluación de los potenciales sustitutos para los programas anulados al calor del próximo real decreto. Una tarea que no está resultando sencilla.