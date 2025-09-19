Los servicios de inteligencia avisan de que la desconexión con Israel causará "problemas de cooperación" con otros países

Los servicios de inteligencia españoles avisan desde hace meses de que la crisis diplomática entre Madrid y Tel-Aviv se puede convertir en un aspecto crítico en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional. Incluso alertan de la posibilidad de que acabe causando "problemas de cooperación" con otros países.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en el Centro Nacional de Inteligencia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recalcan que "Israel es un aliado muy importante en inteligencia y en materia antiterrorista". Y reconocen que la situación en la que está inmersa el Gobierno "no ayuda".

La confianza es la piedra angular de las relaciones entre los servicios de inteligencia. Israel cuenta con algunos de los más capaces y avanzados de todo el mundo. El país que gobierna Benjamin Netanyahu también posee algunas de las capacidades tecnológicas más avanzadas en este ámbito. Hacía años que estas se habían convertido en una pieza fundamental del trabajo de la inteligencia estatal y los especialistas en información del Ministerio del Interior.

A la espera de conocer el texto definitivo del real decreto ley que consolidará la prohibición de la compraventa de armamento a Tel Aviv, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros, la "desconexión tecnológica" con Israel ya es un hecho para el Ministerio de Defensa.

Así lo ha asegurado la ministra Margarita Robles, en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde reiteró que se ha puesto fin a los contratos con las empresas del país que gobierna Benjamin Netanyahu.

"Lo he dicho 80 veces, lo puedo decir en otros idiomas, pero no más alto ni más claro", afirmó Robles al ser preguntada sobre el tema. "Los que había, los vínculos que teníamos con la industria de Israel, están ya superados y está la industria española trabajando en ello", incidió.

De esas mismas declaraciones se extrae que el Ministerio de Defensa, junto a los actores industriales nacionales, se encuentran inmersos en el desarrollo y evaluación de los potenciales sustitutos para los programas anulados al calor del próximo real decreto. Una tarea que no está resultando sencilla.

Problemas de cooperación

"A nivel de inteligencia puede causarnos problemas de cooperación. Los servicios necesitan de la confianza que se está destruyendo con esta escalada", señalan fuentes de inteligencia a EL ESPAÑOL. "¿Cómo van a fiarse de nosotros si les atacamos así?", recalcan.

"A nivel de inteligencia, aunque hay buenas relaciones, afectará seguro", continúan las fuentes. "Dejarán de compartir información en alguna medida. Seguramente, sí. Castigar, castigarán", asegura otra fuente.

"Dejan de confiar y la información ya no fluye del mismo modo. No tiene sentido ayudar a un país que te está atacando", coincide otro agente.

Las primeras víctimas de esta desconexión fueron los programas de lanzacohetes SILAM y la adquisición de los misiles Spike LR2. La anulación de ambos programas llegó sólo unas horas después de que Sánchez anunciara las nueve medidas en apoyo a Palestina y en contra de Israel.

De esta forma, el Ministerio de Defensa paralizaba una de sus principales adquisiciones armamentísticas: la compra de 1.680 misiles Spike LR2 y 168 puestos de tiro, valorada en 287,5 millones de euros.

Contar con este tipo de munición anticarro es clave para las Fuerzas Armadas españolas. Durante la guerra de Ucrania se ha demostrado empíricamente su eficacia para neutralizar todo tipo de vehículos blindados a distancia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en la sesión de control al Gobierno. EFE/ J.J. Guillén

Con una discreta actualización en la Plataforma de Contratación del Estado, la licitación se daba por extinguida sin que se aportara detalle alguno en la documentación. El contrato estaba adjudicado a la compañía Pap Tecnos, filial española de la israelí Rafael, que iba a ser la encargada de coordinar el programa.

El futuro de este programa no está cerrado. Según fuentes del sector, una de las alternativas pasa por que Indra, compañía con participación mayoritaria de SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), adquiera Pap Tecnos y con ello las instalaciones de la compañía en Torrejón de Ardoz para llevar a cabo este tipo de trabajos. Aunque sin licenciamiento alguno con Israel.

Dentro del programa Spike LR2 también participaban empresas como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la propia Rafael, Fábrica de Municiones de Granada (FMG), Rheinmetall Expal y Tecnobit, esta última perteneciente al Grupo Oesía.

La industria nacional no parte de cero: ya participó en la producción de la versión anterior, el Spike LR, aún en servicio en las Fuerzas Armadas. Existen alternativas directas como las que proporciona la compañía EuroSpike con sede en Alemania, aunque sigue empleando licenciamiento de la israelí Rafael.

Distribución del trabajo entre compañías del misil Spike LR2 Pap Tecnos

Si Defensa es fiel a la desconexión completa con Israel y la vía EuroSpike no progresa, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) debería evaluar otras alternativas. Los candidatos más firmes serían el Javelin de las estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin o el Akeron de la europea MBDA.

La dilatación en el tiempo de la recepción de nuevos materiales supone un aspecto muy negativo para las Fuerzas Armadas, que deberán estirar el stock actual de misiles anticarro hasta que un sustituto válido y equivalente entre en servicio. Algo que puede llevar meses, en el mejor de los casos.

Búsqueda de alternativas

Misma suerte que el Spike LR2 corrió el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM). Este programa era una de las estrellas del Ministerio de Defensa, quien adjudicó la licitación a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Rheinmetall Expal como contratistas principales a finales de 2023.

El programa, anulado a la vez que el de los misiles, contemplaba la adquisición de un total de 12 lanzadores, vehículos de apoyo y más de 600 cohetes por 700 millones de euros. La idea pasaba por emplear como base el sistema israelí PULS de la casa israelí Elbit, que ahora se incluye en el veto del Gobierno.

Ante este movimiento, que los contratistas principales ya venían vislumbrando, ahora cobra fuerza la idea de desarrollar un SILAM totalmente nacional, tanto en el vehículo como en el sistema lanzador y la munición.

El reto no sería inédito: España diseñó en los años setenta su propio lanzacohetes múltiple, el Teruel, que se dio de baja en 2011. Desde ese año, el Ejército de Tierra carece de un sistema equivalente en capacidades, por lo que la integración de una alternativa tiene cierta urgencia.

Sin embargo, la vía 100% nacional implicaría arrancar un programa de investigación y desarrollo desde cero, lo que retrasaría varios años su entrada en servicio. Un contratiempo delicado, dado que la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de este tipo de sistemas en el campo de batalla moderno.

Otra piedra importante en el camino hacia la desconexión plena es la que representan los 207 millones del designador láser para los cazas Eurofighter. Adjudicada a la israelí Rafael, el Ministerio de Defensa aprobó este programa en marzo de 2024, meses después del ataque de Hamás.

El contrato fue adjudicado de forma directa a la compañía israelí por considerarla "la única capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto", según se establece en la página de la licitación.

Los sistemas que Defensa ha encargado a la industria israelí contienen un sensor láser para identificar y marcar objetivos de forma precisa, guiando así municiones teledirigidas por láser hacia ellos.

Capacidad de la industria nacional

La cancelación de estos y otros programas no es un problema para el presidente de AESMIDE, Gerardo Sánchez Revenga, quien asegura a EL ESPAÑOL que "las empresas españolas llevan años trabajando para desarrollar soluciones alternativas capaces de garantizar la continuidad de los principales programas estratégicos".

"Gracias a esa anticipación, la industria de defensa nacional dispone hoy de capacidades tecnológicas e industriales para ofrecer respuestas fiables allí donde puedan surgir dificultades", afirma Sánchez Revenga.

Confianza en la industria de Defensa española por su capacidad y solvencia.



Este es el mensaje trasladado por la #SEDEF tras una reunión con @aesmide y @TedaeEs, una vez completado el plan de desconexión tecnológica y en marcha en plan de reconversión de los programas. pic.twitter.com/iGhmf5aST9 — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 17, 2025

Y subraya que, en este contexto, "el tejido empresarial integrado en AESMIDE asume el compromiso de dar respuesta dentro de sus posibilidades —ya sea con productos propios o en colaboración con empresas nacionales e internacionales— a los retos derivados de la desconexión tecnológica y la reconversión de los programas".

Lo que a su entender "refuerza la autonomía estratégica de nuestro país y la resiliencia de una cadena de suministro en la que las PYMES son esenciales".

Una opinión que también comparte Enrique Pascual, CEO de la agencia especializada en Defensa Indie PR: "España y su entramado empresarial están perfectamente preparados para asumir una desconexión militar con Israel".

"Apoyándonos, solo cuando sea imprescindible y al igual que hacen nuestros vecinos europeos, en tecnologías y sistemas ya existentes de similares magnitudes en Europa y EEUU", detalla.

Stand de Escribano Mechanical & Engineering (Grupo EM&E) en Feindef 2025. Grupo EM&E

Para Pascual, "empresas como Indra, Navantia, Instalaza, TRC, Fecsa, Uro, Escribano, Sener…, que en la Feria Internacional FEINDEF expusieron sus inmensas capacidades, no tienen nada que envidiar a las del resto de Europa. Es más, muchas de ellas son punteras a nivel internacional en innovación y calidad".

Mucho más crítico se muestra Antonio Fonfría, doctor en Economía, profesor en la Complutense y el CESEDEN, quien advierte en declaraciones a EL ESPAÑOL, de las consecuencias de una eventual desconexión con Israel.

A su juicio, "nos quedamos con un agujero de seguridad en algunos aspectos respecto a otros países de nuestro entorno y no podemos cubrirlo en el corto plazo", lo que tendría "un impacto importante en la seguridad del país".

Aunque reconoce que "puede suponer una oportunidad para la industria española", matiza que sería "a medio o largo plazo" y que "necesitaremos mínimo cinco años para sustituir muchas de las tecnologías". Fonfría recuerda, además, que "la principal obligación de cualquier Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos" y que el resto —presupuestos o empresas— "sólo son herramientas para conseguirlo".

Programas no adjudicados

Defensa afronta con menos dificultades aquellos programas aún no adjudicados. Es el caso del futuro Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), con un presupuesto de 738 millones de euros.

La propuesta mejor valorada hasta ahora era la de Telefónica y Alcox, que contaban con Elbit como socio tecnológico. Sin embargo, la vinculación con la firma israelí ha hecho escalar posiciones a otra oferta: la de Indra junto a la finlandesa Bittium, que se perfila como la nueva favorita.

Caza de instrucción F-5M Ejército del Aire y del Espacio

Otra incertidumbre planea sobre el Ejército del Aire, como avanzó el diario El País. Actualmente, los pilotos de caza se instruyen en aviones F-5 cuyo contrato de mantenimiento lo realizaba Israel Aerospace Industries. Aunque las 19 aeronaves han sido chequeadas recientemente, fuentes consultadas reconocen que si hay algún problema no se van a poder reemplazar piezas.

Confían en que los aviones aguanten de aquí a 2028, cuando los F-5 se empiecen a sustituir por los turcos Hürjet. Si no, la opción más viable, confirmada por la propia Robles, es mandar a los alumnos a formarse en el extranjero.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL han indicado que se baraja cerrar alianzas con Italia, Francia o Alemania para que los estudiantes de piloto de caza finalicen allí su formación.